Une orgie d'essais et Bayonne de nouveau leader

Cette affiche était alléchante et elle nous a tenu en haleine. Alors que l'Aviron menait 18-3 grâce à deux essais de Van Jaarsveld (6e) puis Tedder (24e), les Oyomen ont compètement relancé la partie avant la pause (18-15) avec deux essais de Audy (28e) et Botica (36e). En deuxième période, rebelote avec des Bayonnais qui avaient réussi à creuser l'écart avec deux essais de Barthelemy (61e) puis Robinson (68e) (30-15) mais les joueurs de l'Ain sont encore revenus sur le gong avec une réalisation de Gondrand (72e). Surtout, un ultime coup de pied d'Etienne les a ramené dans les clous du bonus défensif (30-25).

"Cela ne sera peut-être pas le match du siècle mais ce sera un match d'hommes et on vient pour ça". Adrien Buononato, le manager oyonnaxien, avait annoncé la couleur avant la rencontre. C'est vrai, cette partie a été très solide et les impacts devraient résonner encore quelques heures dans les travées de Jean-Dauger. Mais... (il y en a toujours un), le jeu a aussi trouvé sa place dans ce gros combat. Pas moins de sept essais ont été inscrits, quatre pour Bayonne, trois pour Oyonnax, et il y en a eu pour tous les goûts. Deux mauls, un exploit individuel au pied de Tedder et une action de rugby à sept pour Bayonne. Un joli lancement après touche et deux exploits individuels de Botica puis Gondrand pour Oyonnax. Un match de Pro D2 de haute volée comme il se fait rare en février sur terrain gras qui s'est finalement joué sur quelques détails comme souvent.

Entames basques, réactions aindinoises

Pour une fois, le scénario de ce match du jeudi n'a pas été trop alambiqué. Que ce soit en première période comme en deuxième, Bayonne a très bien démarré et marqué sur ses temps forts quand Oyonnax a tendu le bâton pour se faire battre avant de réaliser un gros finish. Ce petit temps de retard allié à une certaine indiscipline (carton jaune pour Botica à la 54e) a probablement couté un bel exploit aux Oyomen qui avaient pourtant la défense et la mêlée pour vraiment embêter les Bayonnais.

Mais ces Basques vexés de n'avoir rien ramené de Nevers ont farouchement défendu leur invincibilité à domicile (12ème match sans victoire de suite) tout un imposant un gros volume de jeu à l'image de cet essai venu de nulle part pour Sean Robinson. Il faudra revoir l'action mais de tête : Barthelemy a trouvé Jané en jeu au pied décroisé puis l'ailier basque a mis le feu au poudre avec une passe à l'aveugle pour Tisseron qui a répliqué en Chistera pour le 1-2 avant un jeu déployé décisif pour le centre sud-africain. Tout simplement orgasmique.

Yannick Bru estimait que son équipe était "sous pression" après la mauvaise opération dans la Nièvre mais ses joueurs ont parfaitement réagit face un autre ogre du championnat et la pression pourrait être houblonnée ce jeudi soir pour les Bayonnais car l'Aviron est de nouveau leader du Pro D2 (30-25). Même si la fin de bloc est réussie, cette première place n'est que provisoire et surtout elle a bien failli être partagée avec les Oyomen. Le point de bonus défensif laissé aux joueurs de l'Ain sur la sirène, et pleinement mérité, leur permet d'être à égalité avec Bayonne au classement. Un seul petit point fait la différence au goal-average en faveur des Basques avant les déplacements de Nevers et Brive ce vendredi soir.