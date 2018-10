Provence Rugby fait tomber Carcassonne, Bourg-en-Bresse enfonce Massy, Mont-de-Marsan prend le large

Aurillac - Montauban (28-15)

Dans l'obligation de gagner après sa défaite du week-end dernier face à Brive, la troisième consécutive, Aurillac s'est rassuré un petit peu en venant à bout de Montauban (28-15) à Jean Alric. Bien en place dès l'entame de la rencontre, les joueurs d' André Bester et Thierry Peuchlestrade ont rapidement pris les devants en première mi-temps grâce à deux essais de Jack Mcphee (11e) et Giorgi Tsutskiridze (19e). Pris à la gorge, Montauban s'est contenté de défendre sans arriver à mettre son jeu en place. Seul une relance incroyable de Jérôme Bosviel (34e) a permis à Amédée Domenech de réduire l'écart.

Le film du match

Menés 20 à 10 à la pause, les joueurs du duo Lafond-Dubois sont revenus en seconde période avec de meilleurs intentions. Sans réussite, la carton rouge (54e) de Dimitri Vaotoa pour un placage dangereux a définitivement enterré les espoirs montalbanais. Et dans une seconde période beaucoup plus hachée, Aurillac va se contenter de gérer son avance en supériorité numérique avant d'inscrire un troisième essai par Thomas Salles (75e) auquel répondra Briscadieu (80+2) après la sirène. Au final, Aurillac se rassure en battant Montauban (28-15) et en remontant à la 12e place juste devant Montauban qui repart du Cantal la tête remplie de doutes...

Vidéo - Aurillac s'est rassuré un petit peu en venant à bout de Montauban 02:52

Bayonne - Nevers (26-21)

Ce vendredi pour le compte de la 7e journée de Pro D2, Bayonne s’est imposé 26-21 contre Nevers qui ramène le bonus défensif. Si les Nivernais ont obtenu cinq pénalités en mêlées, ils ont commis trop de fautes, sanctionnées de trois cartons jaunes. C'est ainsi en défendant à 13 qu'ils ont encaissé le premier essai par Thiéry (37e).

Le film du match

Malgré beaucoup de ballons tombés de part et d’autre, les Basques se sont montrés plus solides sur les mauls et réalistes également. Ce fut ainsi le cas sur l’essai issu d’une interception de Tisseron (68e) qui a scellé l’issue de l’opposition malgré l’essai du bonus défensif de Manevy en toute fin de rencontre (77e).

Vidéo - Bayonne s’impose contre Nevers qui ramène le bonus défensif 02:28

Bourg-en-Bresse - Massy (22-18)

La victoire était indispensable des deux côtés, mais c'est finalement Bourg-en-Bresse qui a remporté ce match de la peur face à Massy (22-18). Dos au mur, les hommes de Didier Faugeron se sont inclinés et ont encaissé une septième défaite cette saison en autant de matches.

Le film du match

Pourtant, ils étaient parvenus à se relancer après une première période médiocre (16-6 à la pause). En inscrivant deux essais en cinq minutes (M. Gau, 64e et T. Halaifonua, 69e), ils n'étaient plus qu'à quatre points de décrocher cette première victoire de la saison tant attendue et à l'extérieur ! Mais c'est une nouvelle fois l'indiscipline qui a fait défaut aux Essonniens. Toutes les maladresses et les pénalités concédées ont permis au promu Bressan de remporter un deuxième succès cette saison, très précieux dans la course au maintien.

Vidéo - Bourg-en-Bresse remporte un deuxième succès très précieux dans la course au maintien 03:03

Provence Rugby - Carcassonne (28-25)

Longtemps fermé et peu rythmé, ce duel s’est finalement emballé sur le tard pour accoucher d’un scénario fou. Provence arrache la victoire sur le fil, grâce à un essai d’Eroni Narumasa après un bon coup de pied de Lachie Munro (79’) et surtout grâce au 100% au pied de son buteur Florent Massip (8 sur 8). Avant cette réalisation, Carcassonne était sur le point de s’imposer avec le bonus offensif, grâce à trois essais d’Andreï Ursache (26’), Maxime Oltmann (57’) et Maxime Castant (68’). L’exclusion de Seremaïa Burotu avait justement permis aux Audois de profiter des espaces pour prendre le dessus, malgré une mêlée en souffrance.

Le film du match

Cela n’aura pas suffi, les Provençaux restent maitres à Maurice-David. L’on notera que l’arbitre Ludovic Carrillo a également sorti quatre cartons en première période, contre Annetta (14’) et Burotu (17’) côté Aixois, ainsi que Dyer (37’) et Valentine (40’) côté Carcassonnais.

Vidéo - Provence Rugby enraye la dynamique carcassonnaise 02:40

Vannes - Colomiers (16-0)

Après avoir remporté sa 1ère victoire de la saison à l'extérieur, sur la pelouse de Massy lors de la précédente journée, Vannes voulait confirmer à domicile dans son stade de la Rabine. De son côté, Colomiers, qui restait sur une défaite sans bonus à Montauban malgré une belle prestation, voulait enfin prendre des points pour se sortir du fond du classement.

Le début de match tourne vite à l'avantage des Bretons. Privé de ballons, chahuté en mêlées, Colomiers subit pendant 20 minutes et encaisse 13 points. Vannes déroule avec son métronome Moeke auteur d'une superbe passe au pied pour l'essai de son ailier Fartass. Complètement absent, Colomiers enchaîne les fautes et se retrouve logiquement à 14 après le carton jaune contre Dubois ( 19').

Le film du match

Une infériorité qui va réveiller les haut-garonnais. Mieux en place en conquête, notamment en touche, Colomiers se montre dangereux sur ballon porté. Vannes est à la faute mais les Columérins choisissent systématiquement la pénaltouche plutôt que les 3 points...avant de perdre le ballon.

Bloqué à 13-0 depuis la 19ème minute, le score ne bouge pas jusqu'à la 73ème minute et une pénalité d'Hilsenbeck. Plus réaliste, le RC Vannes l'emporte logiquement et enchaîne une seconde victoire consécutive. Encore sur courant alternatif, Colomiers reste dans le bas du tableau.

Vidéo - Vannes déroule, l'emporte logiquement et enchaîne une seconde victoire consécutive 01:50

Mont-de-Marsan - Biarritz (20-13)

Le film du match

Le Stade Montois a repris sa marche en avant. Battus pour la première fois de la saison le week-end dernier à Soyaux-Angoulême (20-16), les Landais ont redressé la barre à Guy-Boniface contre Biarritz (20-13). Apathiques en première période, ils ont proposé un second acte bien plus abouti sous la houlette d’un bon Rémi Tales, et récompensé par un essai de Timoci Matanavou (54e). Biarritz a réduit l’écart après la sirène grâce à Yohann Artru mais repart tout de même bredouille de chez le leader, qui conserve sa première place du Pro D2.