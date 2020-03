Rugbyrama : Avec la physionomie de cette rencontre, le score vous paraît un peu lourd (30-3) ?

Romain Sola : Oui c'est lourd, je pense qu'en plus sur l'investissement, l'état d'esprit et ce qu'on a pu livrer pendant au moins 60 minutes, on n'a pas démérité. Après jouer quasiment tout le match en infériorité numérique, et même à 13 les 10 dernières minutes, c'est devenu trop compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails de certaines décision d'arbitrage durant le match, mais il faut reconnaître que nous avons été beaucoup pénalisé. Par moments, je crois qu'il n'y avait que nous sur le terrain. Cela n'empêche pas le mérite de Colomiers avec cette victoire, mais l'écart n'était pas aussi important entre nos deux équipes ce soir.

Vous étiez venus sans pression pour vous étalonner après une série de 3 victoires ?

R.S : Tout à fait, s'étalonner contre ce qui se fait de mieux en Pro D2. Pendant 60 minutes, nous avons réussi à rivaliser avec eux, nous les avons même fait peut-être un peu douter. Et puis après, plus le match avançait, plus c'était dur physiquement et plus ils avaient d'espaces pour s'exprimer. Nous avons tout donné dans cette rencontre, mais malgré tout cela ne suffit pas pour ramener des points de ce déplacement.

La série de 3 victoires, vous a quand même permis de sortir la tête de l'eau au mois de février ?

R.S : Le mois de janvier avait été très compliqué avec 4 défaites en 5 journées. Mais c'est vrai, nous nous sommes remis la tête à l'endroit avec ces trois victoires consécutives. Maintenant, ce match est un petit coup d'arrêt, en revanche l'état d'esprit est bon et dans la continuité des 3 dernières semaines. Et il faut retenir ce point et le fait de rien lâcher. Les coachs avaient fait un peu tourner l'effectif aussi, mais cet état d'esprit il faut le garder et souligner l'envie et la détermination que tous les joueurs ont mis ce soir. Sur ce match, ça n'a pas suffit.

Propos recueillis par Bastien Rodrigues