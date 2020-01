Forts d'une saison 2018-2019 où ils ont su troquer leur costume de "promus" pour celui de troublions du championnat, et suite à un recrutement fait de joueurs d'expérience (Guiry, Forbes, Montès) et de jeunes prometteurs (Jammes, Lavernhe, Charlat), les Aixois ambitionnaient sans prétention démesurée de s'inviter dans le bal des barragistes. "Nous avons un effectif qui doit nous permettre de batailler pour les places qualificatives, admettait en ce sens Lachie Munro début octobre. On doit avoir l'objectif de terminer dans les six premiers".

D'autant qu'avec son début de saison quasi-parfait, le quatrième budget de ProD2 semblait avoir joint les actes aux paroles. Première journée : Provence Rugby giflait le Stade montois, barragiste de l'exercice 2018-2019 en déplacement (12-42). Deuxième journée ? Rebelote, les Aixois prenaient le meilleur sur l'USAP (25-10), pourtant pensionnaire du Top 14 quelques semaines plus tôt. Tout allait pour le mieux ? Sans le moindre doute, sauf que la machine aixoise s'est ensuite rapidement enrayée. Moins inspirée en attaque, friable en défense et indisciplinée, l'équipe provençale a perdu le fil de sa saison : trois revers à domicile (Grenoble, Oyonnax et Mont de Marsan), des victoires étriquées à Maurice-David contre des "mal-classés" (Rouen, Valence-Romans), des déculottées en déplacement (Oyonnax, Aurillac, Nevers) et plus la moindre victoire hors de son antre depuis août. Ainsi, la deuxième place rapidement acquise n'a finalement jamais eu de lendemain. Statistiquement ? L'équipe qui affichait 18 points après six rencontres n'en a ensuite pris que 14, lors des 11 matchs suivants.

Frédéric Paquet pour épauler Fabien Cibray

Et si on se refuse à parler de crise pour une équipe qui ne dispute "que" sa deuxième saison consécutive dans l'antichambre de l'élite, le président du club, Denis Philipon, a jugé bon de s'attacher les services d'un "directeur général en charge des affaires sportives", en la personne de Frédéric Paquet, pour inverser la tendance. Connu pour ses expériences d'ancien directeur sportif de l'AS Saint-Étienne et du Losc, Paquet doit permettre à Fabien Cibray de se focaliser "uniquement" sur le sportif. "Son arrivée devrait me libérer beaucoup de temps et d'énergie, expliquait le discret manager aixois en conférence de presse avant le déplacement à Nevers. Il va me permettre de souffler sur certaines choses, afin de me recentrer sur les garçons et sur le rugby".

Alors, s'ils semblent bien loin du top 6, tout en étant protégés de la zone rouge, les Provençaux savent qu'ils ont trois mois et demi pour terminer la saison 2019-2020 sur une bonne note. "À un moment donné il faut qu'on retrouve l'état d'esprit de la gagne : vouloir franchir la ligne, mettre les équipes adverses dans le dur et prendre des points, que ce soit à Maurice David, à Nevers ou chez les autres équipes du championnat". Comme pour montrer que s'il est conscient que son équipe s'est engluée dans le ventre mou du Pro D2, il lui reste plus de treize rencontres pour se relancer, se rassurer et même commencer à poser les premières pierres de l'exercice suivant, où les Aixois ne pourront définitivement plus se contenter de jouer le milieu de tableau.