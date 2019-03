La raison ? Les "agissements des supposés membres de l’association de supporters de l’Aviron Bayonnais, le BOC (Bayonnais d’Origine Certifié) qui, le Vendredi 15 Mars 2019, lors du déplacement de leur équipe sur la pelouse de Mont-de-Marsan, ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos à caractère homophobe à l’encontre des Biarrots en général et de Jean-Baptiste Aldigé" explique le document.

"Le Biarritz Olympique Pays Basque regrette l’attitude des dirigeants de l’Aviron Bayonnais, qui, avertis immédiatement de la situation, ont choisi d’ignorer et donc de cautionner de tels agissements. [...] En tant qu’amoureux de notre sport, nous restons persuadés que ces faits ne sont que de la responsabilité de certains individus soutenus par certains dirigeants et ne peuvent être attribués à l’ensemble des supporters et membres de l’Aviron Bayonnais qui portent toujours fièrement et respectueusement les couleurs de leur club" est il également précisé.

En fin d’après-midi, le président de l’Aviron Bayonnais Philippe Tayeb a répondu à Jean-Baptiste Aldigé à travers un communiqué. "L'Aviron Bayonnais ne peut en aucun cas accepter d'être entraîné dans une polémique qui lui est totalement étrangère. Nous nous inscrivons en faux contre les déclarations du Président du Directoire du Biarritz Olympique qui dans un communiqué accuse les dirigeants de l'Aviron Bayonnais de cautionner une vidéo homophobe. [...] En revanche, l'Aviron Bayonnais Rugby Pro est très attaché aux valeurs de son sport comme de son territoire. L'Aviron Bayonnais, de son côté, ne pratique pas la provocation au travers de photos balnéaires ou de prises de paroles désobligeantes à l'égard des édiles biarrots."

Pour rappel, l’Aviron Bayonnais reçoit le Biarritz Olympique le jeudi 4 avril pour le compte de la 27e journée de Pro D2.

Les deux communiqués reproduits, ci-dessous, dans leur intégralité :

Biarritz :

NON À L'HOMOPHOBIE !

Le Biarritz Olympique Pays Basque regrette, dénonce et condamne les agissements des supposés membres de l’association de supporters de l’Aviron Bayonnais, le BOC (Bayonnais d’Origine Certifié) qui, le Vendredi 15 Mars 2019, lors du déplacement de leur équipe sur la pelouse de Mont-de-Marsan, ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos à caractère homophobe à l’encontre des Biarrots en général et de Jean-Baptiste Aldigé.

Le Biarritz Olympique Pays Basque regrette l’attitude des dirigeants de l’Aviron Bayonnais, qui, avertis immédiatement de la situation, ont choisi d’ignorer et donc de cautionner de tels agissements.

Le Biarritz Olympique Pays Basque ne peut oser imaginer que ces comportements inacceptables pourraient être liés de près ou de loin à un article de presse du journal Sud-Ouest datant du 29 Juin 2018 où il était narré une relation telle que “Montaigne et la Boétie” entre les dirigeants du BOPB.

Le Président du Directoire Jean-Baptiste Aldigé a porté plainte le 21 mars 2019 pour "injure publique envers un particulier en raison de son orientation ou identité sexuelle".

Le BOPB se joint et apporte tout son soutien aux diverses instances et associations qui luttent depuis bien trop longtemps contre le fléau de l’homophobie dans nos stades, dans le sport, et dans notre société en général.

En tant qu’amoureux de notre sport, nous restons persuadés que ces faits ne sont que de la responsabilité de certains individus soutenus par certains dirigeants et ne peuvent être attribués à l’ensemble des supporters et membres de l’Aviron Bayonnais qui portent toujours fièrement et respectueusement les couleurs de leur club.

Bayonne :

L'Aviron Bayonnais ne peut en aucun cas accepter d'être entrainé dans une polémique qui lui est totalement étrangère.

Nous nous inscrivons en faux contre les déclarations du Président du Directoire du Biarritz Olympique qui dans un communiqué accuse les dirigeants de l'Aviron Bayonnais de cautionner une vidéo homophobe.

L'Aviron Bayonnais n'est en rien homophobe, ni directement, ni indirectement, ni ouvertement, ni de façon subliminale.

En revanche, l'Aviron Bayonnais Rugby Pro est très attaché aux valeurs de son sport comme de son territoire. L'Aviron Bayonnais, de son côté, ne pratique pas la provocation au travers de photos balnéaires ou de prises de paroles désobligeantes à l'égard des édiles biarrots.

L'Aviron Bayonnais entend poursuivre son chemin sereinement sur la voie de la qualification des phases finales à Jean-Dauger.

L'Aviron Bayonnais contribuera à ce que les conditions les meilleures permettent au derby retour de se dérouler le 4 avril prochain avec une ambiance festive à la gloire du rugby basque.

L'Aviron Bayonnais ne peut que s'interroger sur les raisons de cette polémique avec ses dirigeants et refuse toute insinuation concernant l'homophobie.

L'Aviron Bayonnais considère le sujet de l'homophobie avec beaucoup trop de respect et de gravité pour le détourner à des fins uniquement polémiques.

Par Pablo Ordas