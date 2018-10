PRO D2 - Nevers s'offre le leader

Bien que malmenés en première période et menés à la pause (7-10), les Neversois ont parfaitement réagit en deuxième période avec deux nouveaux essais de Naqiri (43e) et Le Gal (69e). Les Montois ont bien failli revenir dans les clous du bonus défensif en fin de match avec un deuxième essai signé Hugues (79e) mais cela n'a finalement rien changé. Une question reste donc en suspend : qui arrêtera Nevers cette saison au Pré Fleuri ?

Encore une fois, Nevers a sorti les gros bras pour signer un neuvième succès consécutif à domicile, le quatrième cette saison. Un premier match du jeudi soir pour l'USON qui a confirmé son statut de sensation de ce début d'exercice et à juste titre. Xavier Péméja voulait que la réception de Mont-de-Marsan, en fin de ce deuxième bloc, soit l'occasion pour son équipe de réaliser un match référence. Le manager de l'USON a de quoi être fier de son équipe qui a délivré une prestation très solide face à l'un des cadors historiques de Pro D2. Certes, cette affiche est apparue un peu cadenassée par moment avec de nombreuses fautes de main certainement liées à la pluie et deux défenses qui ont vite pris le pas sur les attaques (seulement 0-3 à la 30e). Mais le bras de fer tant attendu a eu lieu avec cinq essais marqués et un vrai gros duel de haut-niveau.

Nevers est à sa place parmi les "gros"

Auteurs d'un début de saison de rêve avec une seule défaite (et bonifiée) en Charente, les Montois ont donc connu leur premier écueil de la saison en terres nivernaises et c'est somme toute logique. Mais ce qui change, c'est que cette fois les joueurs du duo Laussucq-Auradou n'ont pas réussi à arracher un point de bonus défensif. Même s'ils ont encore sorti un match appliqué loin de Guy-Boniface et plus que bousculés les Neversois au sol, en touche et en défense, les essais de Bécognée (32e) et Hugues n'ont pas suffit à ramener quelque chose de ce déplacement. Pas assez "tueurs" une nouvelle fois, les joueurs landais ont craqué au pire des moments en début de deuxième période avec un carton jaune qui a enteriné l'impressionnante démonstration de force neversoise soldé par un 24 à 7 en a peine plus de quarante minutes.

Pro D2 - L'équipe de l'USON NeversIcon Sport

Sur sa magnifique pelouse hybride, qui n'a pas bougé d'un poil malgré les grosses gouttes qui s'y sont abattues toute la soirée, Nevers est décidément très compliqué à faire déjouer sur 80 minutes. Encore une fois, la décision s'est faite dans le deuxième acte avec cette ligne de trois-quarts très véloce qui a su trouver la faille à plusieurs reprises dans l'une des meilleurs défenses de Pro D2. Et même si l'USON avait l'opportunité de remporter un troisième bonus offensif à domicile, cela ne sera pas un regret car l'essentiel est là : une victoire face au leader et une fin de bloc dans le top 6 à un point de la première place. Pour Mont-de-Marsan, ce revers freine quelque peu la grosse dynamique du début de saison et ramène surtout les Montois à hauteur de leurs poursuivants. Le Stade Montois est toujours premier mais son fauteuil de leader est désormais menacé et pourrait être brigué dès ce week-end par une autre grosse écurie de ce championnat, ce qui serait une première cette saison.