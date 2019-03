Une équipe touchée par 4 défaites sur les 5 dernières journées …

Leader du classement de Pro D2 pendant 8 journées au cœur de l’hiver, Nevers pointe aujourd’hui à la quatrième place du classement, après une série de 4 défaites lors des 5 derniers journées. Egalement battu à domicile pour la première fois depuis Janvier 2018, Xavier Péméja, l’entraîneur en chef est conscient des difficultés du moment : "C’est vrai que pour ceux qui ne s’arrêtent qu’au strict résultat comptable, Nevers peut donner l’impression de s’écrouler depuis quelques semaines. Mais quand on observe le contenu du match face à Brive, peut-être le meilleur match de cette saison de Pro D2, on se dit qu’on est au niveau d’intensité produit par les meilleures équipes du championnat et qu’on peut rivaliser."

Xavier Pemeja et son coach assistant Sebastien FouassierIcon Sport

Au-delà du bonus défensif obtenu et de la prestation fournie par son groupe, l’ancien entraîneur de Montauban rappelle les observateurs à la réalité : "Si on fait un comparatif entre les joueurs, l’équipe de Brive compte 480 matchs de plus en Top 14 ou Pro D2, que les joueurs de notre effectif. On fait encore trop de fautes de gamins et facilement évitables, pourtant on peut l’emporter sur la dernière action du match, face à une équipe qui avait clairement évoqué ses ambitions en venant à Nevers. Plus que cette première défaite à domicile, c’est nos dernières sorties à l’extérieur qui coûtent cher et qui me restent en travers de la gorge."

Mais une équipe loin d’être coulée avec les phases-finales en ligne de mire !

Pourtant, en début de saison le coach bourguignon aurait signé volontiers pour être dans la lutte pour le Top 4 : "Et on signe encore aujourd’hui ! Notre équipe n’est pas encore mathématiquement qualifiée et si nous avions le plaisir de jouer un match de barrage à domicile, ce serait une très belle récompense pour le travail du groupe et pour notre public qui nous a été fidèle tout au long de la saison."

Pro D2 - Josaia Raisuqe (Nevers) contre CarcassonneIcon Sport

Pour réussir dans cette entreprise, l’USON du troisième-ligne Hugo Fabrègue doit retrouver le chemin du succès à l’extérieur, dès cette semaine avec un déplacement à Aix : "Nos deux dernières sorties se sont soldées par deux très lourdes défaites dans des matchs que l’on a manqué dans les grandes largeurs. Avec cette défaite à la maison face à Brive on ne va pas paniquer et retenir le positif, mais il devient important de se relancer et de retrouver la confiance. Il reste encore 5 journées à disputer et notre objectif reste clairement d’obtenir une place dans le Top 6 pour jouer les phases-finales."

Avec la suspension de Josaia Raisuqe pour encore deux rencontres et l’absence sur blessure de son ouvreur Zack Henry, Xavier Péméja sait que son club va forcément connaitre des jours meilleurs avec le retour du printemps : "Toutes les équipes connaissent à un moment donné un coup de mou dans une saison. Le nôtre n’arrive pas au meilleur moment, mais on s’accroche et on sait qu’il suffit d’un bon match pour relancer la machine. "