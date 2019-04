Passé par toutes les catégories du Club et actuellement pensionnaire du Centre de Formation, Paul a enchaîné les belles prestations et pas qu’en « Rouge et Bleu ». En effet, Paul a été sélectionné de multiples fois en Equipe de France à XV et dernièrement avec les U20 Développement.

A seulement 19 ans, Paul s’engage donc avec son club formateur et ne cache pas sa joie : "C’est un Club dans lequel je suis depuis tout petit et continuer l’aventure avec Béziers pendant 3 ans et j’espère plus, me fait vraiment plaisir ! Il faudra continuer à travailler pour, petit à petit, monter et jouer avec l’équipe première."

Pierre Caillet, entraîneur du Centre de Formation, est satisfait de voir un jeune de plus signer à l’ASBH : "Cette signature met en lumière toute le travail de la formation Biterroise car Paul est un pur produit de l’école de rugby. Il a ensuite grimpé les échelons et est actuellement au Centre de Formation. Cela montre l’investissement que ce soit de la part de l’association ASBH ou de la SASP Béziers Rugby par le biais du Centre de Formation et son équipe première."

Pierre-Olivier Valaize, lui, pointe la réussite du travail accomplis par le staff du Club dans la réussite de leur objectif : la formation. "Cette signature entre dans notre politique d’intégrer nos jeunes performants qui progressent et qui ont de l’avenir. Nous sommes très contents de faire signer Paul, qui est un garçon très bien autant sur le plan sportif que sur le plan scolaire. C’est parfaitement ce qu’on recherche au centre de formation pour l’emmener vers un diplôme et en même temps vers le monde professionnel."