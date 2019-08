Pro D2 - Jarrod Poï (Biarritz) : "Thomas Ramos m’a dit que c’était une bonne idée"

Rugbyrama : Quelles sont vos premières impressions à Biarritz ?

Jarrod Poï : Elles sont bonnes. Mon arrivée s’est bien passée, le groupe est bien, il y a beaucoup d’îliens. En plus, je connais Matthew Clarkin depuis l’époque où il jouait à Bordeaux. Pour venir ici, j’ai de suite été dans un état d’esprit positif.

Vous avez joué avec David Roumieu et Alban Placines, deux anciens Biarrots. Que vous ont-ils dit sur le club ?

J.P. : Ils m’ont dit que Biarritz était un bon club avec des bons gars dans le groupe et que je vais passer de bons moments ici.

Quelles sont vos ambitions sur les six mois qui arrivent ?

J.P. : Je veux juste bien jouer tous les matchs.

Qui a décidé ce prêt ?

J.P. : J’ai parlé avec Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, et il m’a dit : “ce n’est pas possible, tu joues en espoirs, il faut qu’on te cherche un club de Pro D2 ou une autre équipe de Top 14.” Toulouse a appelé le BO pour voir si je pouvais venir ici pour jouer jusqu’à la fin de la saison.

C’était compliqué, pour vous, de ne pas jouer avec les professionnels ?

J.P. : Oui, ça l’était. Je revenais d’une blessure, une entorse de la cheville et c’était ensuite compliqué de revenir dans le groupe professionnel. J’en avais marre de jouer en espoirs. J’ai beaucoup joué l’an dernier (huit matchs de Top 14 et six de Challenge Cup, ndlr). J’ai également fait les matchs amicaux cet été, c’était bien, j’étais en forme. J’ai parlé avec Ugo Mola qui m’a dit “reste comme ça, tu es bien”. Après la blessure, ça a été difficile de revenir dans le groupe. L’équipe gagnait tous les matchs, tournait bien...

Challenge Cup - Jarrod Poï (Toulouse) contre LyonIcon Sport

N’est-ce pas dur, après avoir goûté au Top 14, de repartir en Pro D2 ?

J.P. : Non, je pense que c’est bien. Il faut commencer en bas pour viser en haut. Ce n’est pas du tout dur.

L’exemple de Thomas Ramos, parti s’aguerrir un an en Pro D2, vous motive-t-il ?

J.P. : Oui, j’ai parlé avec Thomas. Il m’a dit, “c’est chouette, tu vas jouer !” Ce n’est pas du Top 14, mais c’est pas mal de jouer en Pro D2. Ce n’est pas facile comme en espoirs, mais c’est un peu moins difficile qu’en Top 14. Thomas m’a dit que c’était une bonne idée. Je l’ai écouté et j’ai fait mon choix.

Vous aviez déjà joué en Pro D2 avec Tarbes entre 2013 et 2015. Quel souvenir en gardez-vous ?

J.P. : Les impacts sont forts. Le jeu ne va pas aussi vite qu’en Top 14, mais les contacts sont plus rudes.

Comment s’était déroulée votre arrivée en France, à l’époque ?

J.P. : Les trois premiers mois avaient été durs. Je n’avais pas ma famille, c’était compliqué. Luke McAlister, mon cousin, jouait alors à Toulouse. J’étais souvent avec lui quand je n’étais pas bien.

Luke McAlister (Toulouse)Icon Sport

Vous inspirez-vous de lui dans le jeu ?

J.P. : Oui, beaucoup. Il faut que je sois un peu plus sérieux sur le terrain.

Vous êtes un joueur polyvalent. Quel est votre poste préféré ?

J.P. : Je peux jouer douze, treize ou quinze. Je peux également jouer parfois dix, mais c’est mon dernier choix. J’aime bien jouer au centre. Je préfère ce poste car j’y touche beaucoup plus de ballons et j’aime bien défendre au milieu du terrain.

Vous allez retrouver vos amis Toulousains, dans quelques mois, lors du derby contre Bayonne …

J.P. : Je connais Tristan Tedder, Max Marty, Rémy Baget et mon ancien coach en espoirs, Cancan (Éric Artiguste, ndlr). J’ai beaucoup parlé avec Tristan. Il a d’ailleurs fait quelques matchs énormes ! On a parlé du derby. Sur un terrain, quand on joue, il n’y a pas d’amis, mais après, ils redeviendront mes amis. Ça serait cool, que je puisse jouer contre Tristan, Max et Rémy.

Propos recueillis par Pablo Ordas