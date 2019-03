Provence - Nevers :

Le dixième reçoit le quatrième. Deux équipes . Nevers n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs tandis que Provence rugby est à trois défaites consécutives. Loin d'être en confiance les coéquipiers d'Hugo Fabrègue doivent impérativement se relancer pour ne pas laisser filer le wagon de tête. Aix en Provence de son côté est difficile à jouer à domicile (deux défaites seulement à Maurice David). Une rencontre disputée mais nous voyons Nevers s'imposer d'une courte.

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Aix

Soyaux-Angoulême - Béziers :

C'est surement un des matches les plus attendu de cette 22ème journée. Le maintien acquis, Angoulême peut nourrir des ambitions. Une victoire contre un concurrent direct au top 6 permettrait aux Charentais de s'ouvrir les portes des phases finales. De son côté, les Biterrois doivent laver l'affront subi le week-end dernier (défaite à domicile contre Biarritz). Un match crucial. Nous voyons tout de même Soyaux-Angoulême s'imposer à domicile.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Béziers

Bourg-en-Bresse - Aurillac :

Bourg n'a plus le moindre joker et doit s'imposer à domicile pour ne pas laisser revenir Colomiers (premier relégable). Le maintien passe par une victoire contre Aurillac. Assurés du maintien, les Cantaliens se déplacent dans l'Ain sans pression. Nous voyons les Bressans disposer des Auvergnats dans un matche âpre et fermé.

Notre pronostic : Victoire de Bourg, sans aucun point de bonus

Colomiers - Carcassonne :

L'autre match de la peur. Une défaite à domicile de Colomiers mettrait le club haut-garonnais en grand danger. Autrement, défaite interdite. Nous voyons Colomiers 'imposer contre une équipe de Carcassonne qui n'a plus grand chose à espérer de cette fin de saison. Attention tout de même : sans pression ne veut pas dire sans envie.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers avec bonus offensif

Massy - Montauban :

Malheureusement, les Franciliens ne peuvent plus se maintenir en Pro D2. Pour autant, hors de question de lâcher les matches, notamment à domicile. Montauban est presque assuré de son maintien. Une dernière victoire pourrait assurer les Tarn-et-Garonnais de leur objectif. Nous voyons donc les Montalbanais faire un coup chez la lanterne rouge dans un match ouvert.

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Massy

Vannes - Bayonne :

Là-aussi, une confrontation entre prétendants aux phases finales. A la Rabine, Vannes va essayer de faire tomber le deuxième du Pro D2. Une mission périlleuse mais réalisable au vu de la saison des Bretons. Nous pensons Vannes capable de faire tomber le dauphin d'Oyonnax au classement.

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Bayonne

Biarritz - Oyonnax :

Le BO est allé chercher son maintien le week-end dernier à Béziers et aborde ce match sans trop de pression. D'autant plus que les joueurs d'Adrien Buononato se déplacent dans le pays basque avec l'ambition de se qualifier directement en demie finale et de garder son fauteuil de leader. Il sera difficile pour les Biarrots d'enrailler la machine à gagner venue de l'Ain. Nous voyons Biarritz rivaliser mais céder en fin de rencontre face à Oyonnax.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax sans aucun bonus

Brive - Mont-de-Marsan :

Les Brivistes sont en confiance. Après leur succès à Nevers la semaine dernière, les Corréziens ont franchi un cap. A l'approche des phases finales, c'est un signal fort envoyé aux autres prétendants aux phases finales. Toujours dans la course à la qualification, nous voyons mal Mont-de-Marsan s'imposer à Amedee-Domenech qui est une forteresse imprenable cette année.

Notre pronostic : Victoire du CAB avec bonus offensif