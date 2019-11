C'est un retour inattendu du côté de Michel-Bendichou. Révélé par la Dépêche du Midi lundi soir, et confirmé selon nos informations, Colomiers a trouvé après la grave blessure de Damien Weber (rupture du tendon d'Achille droit, fin de saison) face à Carcassonne son joker médical pour le poste de pilier droit en la personne de Victor Delmas. Après sept saisons, le pilier de 28 ans avait quitté le club haut-garonnais en mars 2018 pour rejoindre le club anglais de Bath. Inscrit sur seulement six feuilles de matchs (Premiership et coupe anglo-galloise confondues) en deux saisons avec le club du Somerset, Delmas avait décidé de relancer sa carrière cet été en rentrant en France et en signant un contrat de trois ans pour le Biarritz Olympique alors que Colomiers s'était renseigné à son sujet. Mais, avec zéro minute disputée depuis le début de saison, l'aventure basque n'aura pas été comme imaginée pour le joueur de 28 ans, jamais entré dans les plans du staff sportif biarrot.

Colomiers en quête d'un renfort à droite après le repositionnement d'Hugo Pirlet à gauche a sauté sur l'occasion qui se présentait et un accord verbal a rapidement été trouvé ces derniers jours avec le président du BO Jean-Baptiste Aldigé. Delmas va s'engager en tant que joker médical pour l'exercice en cours, puis il paraphera un contrat pour les deux saisons suivantes. Il est donc désormais lié à Colomiers jusqu'en juin 2022. Selon des informations de La Dépêche du Midi, il ne devrait cependant pas prendre part à la double confrontation en championnat face à Biarritz.