Montauban, treizième au classement peut encore croire à la qualification. Une preuve que ce championnat de Pro D2 est très homogène. Avec 54 points, les Montalbanais ne sont qu’à dix points de Béziers, sixième et Mont-de-Marsan cinquième. La mauvaise opération des Biterrois à domicile face à Biarritz (défaite 12-23) a clairement relancé cette course à la qualification. Bien que les noirs et verts n’ont plus leur destin entre les mains, l’espoir est toujours autorisé.

Plus proche de la qualification, Vannes, septième, met la pression avec ses 63 points. Aucun faux pas n’est possible aussi proche du but au vu de l’écart réduit dans les équipes. Dans l’ordre du classement après Vannes, Soyaux Angoulême (58 points), Carcassonne (56 points), Provence Rugby, Biarritz, Aurillac, (55 points), et donc Montauban (54 points) vont lutter encore plus fort pour jouer une fin de championnat irrespirable.

Nous sommes d’accord que de la neuvième à la treizième place les chances de qualification sont minimes. Il est évident qu’il faut penser au maintien avant de penser à voir plus grand, mais une petite surprise n’est jamais très loin. Un seul faux pas peut chambouler le classement. D’un côté comme de l’autre.

Pro D2 - Hugh Chalmers (Vannes)Icon Sport

Le calendrier :

Mont-de-Marsan (5e, 64 points) :

J26 : Va à Brive

J27 : Reçoit Soyaux Angoulême

J28 : Va à Massy

J29 : Reçoit Bourg-en-Bresse

J30 : Va à Vannes

Béziers (6e, 64 points) :

J26 : Va à Soyaux Angoulême

J27 : Béziers reçoit Provence Rugby

J28 : Va à Nevers

J29 : Reçoit Vannes

J30 : Va à Bourg-en-Bresse

Vannes (7e, 63 points) :

J26 : Reçoit Bayonne

J27 : Va à Montauban

J28 : Reçoit Aurillac

J29 : Va à Béziers

J30 : Reçoit Mont-de-Marsan

Soyaux Angoulême (8e, 58 points) :

J26 : Reçoit Béziers

J27 : Va à Mont-de-Marsan

J28 : Reçoit Bayonne

J29 : Va à Colomiers

J30 : Reçoit Oyonnax

Carcassonne (9e, 56 points) :

J26 : Va à Colomiers

J27 : reçoit Bourg-en-Bresse

J28 : Va à Brive

J29 : Reçoit Provence Rugby

J30 : Va à Massy

Provence Rugby (10e, 55 points) :

J26 : Reçoit Nevers

J27 : Va à Béziers

J28 : reçoit Oyonnax

J29 : Va à Carcassonne

J30 : Reçoit Colomiers

Biarritz (11e, 55 points) :

J26 : Reçoit Oyonnax

J27 : Va à Bayonne

J28 : Reçoit Colomiers

J29 : Va à Aurillac

J30 : Reçoit Montauban

Aurillac (12e, 55 points) :

J26 : Va à Bourg-en-Bresse

J27 : Reçoit Brive

J28 : Va à Vannes

J29 : Reçoit Biarritz

J30 : Va à Nevers

Montauban (13e, 54 points) :

J26 : Va à Massy

J27 : Reçoit Vannes

J28 : va à Bourg-en-Bresse

J29 : Reçoit Nevers

J30 : Va à Biarritz