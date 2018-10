Pro D2 - CA Brive, une pause et ça repart ?

La chute a été sévère pour les Corréziens, sur une série de cinq succès et un nul avant de se prendre les pieds dans le tapis à Massy (30-19), lanterne rouge jusqu'alors sans la moindre victoire. Résultat : le CAB, descendu au printemps, a perdu sa place de dauphin pour dégringoler au cinquième rang (23 pts), seulement trois longueurs devant le premier non qualifié (Biarritz, 7e). Les Basques, justement, impériaux à domicile (dernière défaite en septembre 2016), se rendent à Massy pour ouvrir leur compteur à l'extérieur et tenter de réintégrer le wagon des six qualifiés.

L'objectif est le même pour leur grand rival Bayonne (8e, 20 pts également), à domicile contre Angoulême (6e, 23 pts), après avoir été éjecté du Top 6 en s'inclinant à Carcassonne (22-10). Les Audois (3e, 24 pts) se déplacent eux à Vannes avec en jeu la place de leader ou celle de dauphin (toutes deux synonymes de billet direct pour les demi-finales) après avoir terminé 14e la saison passée. Ils accusent en effet seulement une longueur de retard sur le premier Mont-de-Marsan, en déplacement sur le terrain de Provence Rugby, et comptent le même nombre de points que Nevers (2e) et Oyonnax (4e), opposés en Bourgogne dans le choc du haut de tableau.

Le classement :

1. Mont-de-Marsan - 25 pts

2. Nevers - 24 pts

3. Carcassonne - 24 pts

4. Oyonnax - 24 pts

5. Brive - 23 pts

6. Angoulême - 23 pts

7. Biarritz - 20 pts

8. Bayonne - 20 pts

9. Montauban - 18 pts

10. Béziers - 17 pts

11. Provence Rugby - 16 pts

12. Vannes - 16 pts

13. Colomiers - 14 pts

14. Aurillac - 14 pts

15. Bourg-en-Bresse - 10 pts

16. Massy - 6 pts