Pro D2 - Bourg-en-Bresse perd son ouvreur Ioan Debrach

Ioan Debrach est out jusqu’à la fin de la saison. Blessé sur la dernière action du match à Provence Rugby, le n°10 souffre d’une lésion au tendon d’Achille. L’ancien demi d’ouverture de Mâcon a participé à 17 des 18 matchs de l’US Bressane dont 11 titularisations. Bourg qui peut notamment compter sur ses jeunes ouvreurs Viard et Bouvier et des polyvalents (Doy et Dupont) ne va pas se précipiter pour prendre un joker médical. "Pour le moment, nous réfléchissons" indique l’entraîneur Yoann Boulanger.