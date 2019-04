Nevers a tout changé

Terrassé par Biarritz dans son antre (12-23) lors du match qu’il ne fallait pas perdre, humilié dans la foulée à Angoulême (28-0), puis vainqueur dans la douleur d’Aix (20-19), Béziers, encore fébrile et diminué par une cascade de blessures dont certaines annoncées le matin du match, aurait pu exploser à Nevers jeudi dernier. Mais l’inverse s’est produit. Jérôme Porical : "On a su rebondir après une période difficile avec deux matchs perdus. Biarritz et Angoulême nous ont fait mal et on a enchaîné une victoire délicate contre Aix.

Et puis les deux points décrochés à Nevers relancent complètement l’équipe. Nous ne sommes certes plus dans les six, mais nous avons toujours notre destin en main. Il faut gagner les deux dernières rencontres et ensuite, les bonus feront peut-être la différence pour nous départager. On doit passer en mode phases finales et je crois que le groupe l’a bien compris. Nous sortons d’une bonne semaine d’entraînement et je pense qu’on sera prêts vendredi soir."

En mode chasseur, renforcé par des retours

L’arrière de l’ASBH résume parfaitement la situation de son équipe. Elle, qui a été présente durant plusieurs mois dans le Top6 de ProD2, semblait presque hors course après sa chute face au B.O. Avant de retrouver de l’ambition dans l’adversité, où ce groupe s’est toujours sublimé. "Nous sommes en mode chasseur", ajoute Jérôme Porical.

Pro D2 - Thomas Hoarau (Béziers) contre BayonneIcon Sport

L’entraîneur des trois-quarts, David Aucagne, poursuit :"On va disputer un match très important pour nous face à un concurrent direct qui est en pleine forme. Nous voulons continuer à avancer après deux matchs sans défaite qui nous ont fait du bien, car l’équipe était dans une période de creux. Mais nous avons retrouvé du plaisir et de l’envie. Et pour tout vous dire, nous avons hâte d’être à vendredi. J’ai été rassuré par la prestation des joueurs à Nevers et je suis content pour eux, car ils ont beaucoup donné même si la maîtrise était à revoir. On a réussi à ramener des points qui nous permettent d’espérer, là où on aurait pu être quasi éliminés."

Et les Rouge et Bleu pourront compter sur une dizaine de retours de blessés vendredi, dont plusieurs cadres comme Marco Pinto Ferrer, Thibault Suchier, Mathias Marie, Benjamin Desroche et d’autres…

Vannes impressionne

Pro D2 - Gwenael Duplenne (Vannes) contre BéziersIcon Sport

Lorsqu’on voit la qualité de leur effectif et la densité qu’ils peuvent avoir, notamment devant, on comprend mieux. Vannes est très complète, solide en conquête et joueuse derrière. Elle n’a pas volé sa place aujourd’hui. Et du coup, nous allons devoir sortir un gros match, notamment en défense, qui a été notre qualité première cette saison, surtout à domicile face aux grosses écuries. Si on veut rivaliser, il va falloir être très forts défensivement comme à Nevers et surtout, disciplinés."

Gare à l’indiscipline

Sanctionnés de trois cartons jaunes jeudi dernier, après en avoir concédé un face à Aix et contre le B.O, les Héraultais ne pourront pas se permettre d’évoluer en infériorité numérique vendredi selon l’arrière : "Il faudra jouer à quinze durant 80 minutes pour rivaliser et éviter d’offrir des points à cause des fautes bêtes comme ce fut le cas à Nevers."

Alors, pour progresser, les Biterrois ont axé le début de leur préparation sur ce secteur faible comme l’explique le coach : "On a réussi à avoir Luc Ramos avec nous lundi et c’était super sympa de sa part, car il s’est libéré sur un jour férié en famille. On a pu travailler en opposition toute la matinée avec lui qui arbitrait et c’était vraiment très intéressant. Vendredi, il faudra donc trouver le moyen de mettre autant d’intensité qu’à Nevers, mais avec plus de discipline."

Pro D2 - Charly Trussardi (Beziers)Icon Sport

Et arrêter ainsi de se mettre seul dans la difficulté ou sous pression. Une mauvaise habitude prise par l’ASBH, devenue adepte des entames ratées ou des trous d’air préjudiciables. "Cette année, nous avons certaines difficultés sur les sorties de camp, sur notre jeu qui n’est pas encore en place. On se bat un peu nous-mêmes de temps en temps."

Force de caractère sans égale et adieux "transcendants"

Béziers est souvent son pire ennemi. Mais à chaque fois ou presque qu’il se met dans la difficulté, il parvient à renverser le scénario du match en s’appuyant sur le mental de fer de ses troupes. "Je crois en la force de caractère de cette équipe et en sa capacité à battre les grosses équipes à domicile", explique David Aucagne avant de développer sa pensée :

"J’espère qu’on va revenir à la Méditerranée avec beaucoup d’envie, car c’est notre dernier match cette année sur nos terres. C’est important pour les supporters et aussi, les joueurs qui vont nous quitter (Suchier, Puletua, Wardi, El Fakir, Hoarau…). Ces garçons ont beaucoup œuvré pour le club et si je suis déçu de ne pas pouvoir les garder, je suis très content de les voir évoluer. On a aujourd’hui des difficultés au club à garder nos meilleurs joueurs, mais j’espère qu’on va faire un gros match pour eux."

En s’appuyant sur cette force de caractère collective et ce redoutable jeu d’avants qui a souvent permis à l’ASBH de renverser des montagnes. Le mot de la fin pour Jérôme Porical : "Biarritz a été un petit traumatisme car on se sentait costauds à domicile où on avait vaincu toutes les grosses écuries. Cette défaite nous a fait beaucoup de mal, on ne s’y attendait pas et c’est peut-être pour ça qu’elle nous est tombée dessus justement. (…) Mais le match à Nevers a montré la force de caractère du groupe. A nous de le prouver une nouvelle fois par les actes, en affichant le même état d’esprit conquérant et en réussissant à mettre plus notre jeu en place. On est en quête d’un match plein."