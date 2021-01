Aurillac et Grenoble solides, Perpignan imperturbable... Nos pronos pour la 18ème journée

Colomiers - Biarritz

Pour l'ouverture de cette 18ème journée, c'est un match alléchant qui s'annonce entre le cinquième, Colomiers, et le troisième, Biarritz. Les Columérins ont du mal à enchaîner en ce moment et doivent à tout prix l'emporter pour rester dans le peloton de tête. En face, Biarritz s'est refait la cerise et est maintenant bien installé sur la troisième marche du podium. Cette place, les Basques la doivent en partie... à leurs succès à l'extérieur, à Grenoble et Oyonnax ou même à Vannes notamment. Colomiers est donc prévenu, ce match sera tout sauf une partie de plaisir !

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Biarritz

Aurillac - Oyonnax

Après avoir enfin renoué avec la victoire après quatre matchs infructueux, Oyonnax va vouloir confirmer pour retrouver de la confiance mais aussi ne pas laisser s’échapper le trio de tête. Mais le déplacement sur la pelouse de Jean-Alric n’est jamais un voyage facile surtout que les Cantalous se montrent sérieux à domicile, en témoigne leur dernier succès contre Béziers avec un score ample (43-13). Autre statistique : depuis 2009, Oyonnax n'a gagné qu'à une seule reprise dans le Cantal, c'était le 22 janvier 2017 (26-24). Le reste ? Sept défaites...

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac, bonus défensif pour Oyonnax

Carcassonne - Rouen

C’est une affiche de bas de tableau entre ces deux équipes aux dynamiques bien différentes. Les Carcassonnais, avant-derniers, restent sur deux défaites mais retrouvent enfin leur antre d’Albert-Domec, pour la première fois en 2021. En face, Rouen se montre de plus en plus solide, que ce soit à domicile mais aussi à l’extérieur où les Normands sont donnent du fil à retordre à leurs adversaires, en témoigne leur déplacement à Valence, à Oyonnax ou encore à Grenoble. En cas de victoire, les hommes de Richard Hill pourraient souffler un grand coup avec une potentielle hutième place à aller chercher.

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Grenoble - Béziers

Duel du ventre mou entre des Grenoblois qui sont très loin de leurs attentes et des Biterrois qui viennent de recevoir une claque à domicile face à Vannes. Pour Grenoble, il s’agit de se reprendre après le match très décevant à Rouen tandis que Béziers va chercher a une série de trois défaites à stopper au plus vite pour s'éviter une possible fin de saison stressante. Mais le problème pour les hommes de David Aucagne est que Grenoble ne réussi pas au club héraultais, qui n’a jamais gagné en Isère sur les dix dernières années. À l'aller, Béziers s'était imposé 22-12.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble

Nevers - Mont de Marsan

Nevers est l’équipe en forme du moment en championnat, en témoigne ses quatre victoires consécutives, meilleure dynamique en Pro D2 à l'heure actuelle. Face à des Montois mal classés, Xavier Péméja et ses hommes pourraient bien passer la cinquième, et de s'installer sur la durée parmi les prétendants aux phases finales. En face, Mont de Marsan va faire tout son possible pour se donner un peu d’air en bas de tableau. Une performance comme celle effectuée à Soyaux-Angoulême (victoire 27-20) pourrait permettre aux Landais de pourquoi pas créer la grosse surprise de cette journée.

Notre pronostic : Victoire de Nevers avec le bonus offensif

Valence Romans - Soyaux-Angoulême

C’est LE match pour le maintien de cette 18ème journée entre deux mal classés, l’antépénultième drômois et le dernier du championnat. Mais Valence Romans semble avoir retrouvé un regain de forme, en témoignent les trois victoires de rang qu’on réussi à aligner les hommes de Johann Authier. Et la défaite à Provence ne va certainement pas refroidir les ardeurs des coéquipiers de Maxime Javaux. En face, Soyaux-Angoulême va très mal avec trois défaites sur ses derniers matchs et a un besoin impératif de points. Malheur aux vaincus, encore plus si ces derniers sont charentais.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Valence Romans

Vannes - Provence Rugby

Le duel à sdistance entre Vannes et Perpignan se poursuit. Après sa superbe victoire bonifiée arrachée à la toute dernière seconde à Béziers (42-24) dont un triplé de son centre Holder, Vannes va vouloir continuer sur cette dynamique. Il s’agit aussi pour les Bretons de ne pas laisser s’envoler l’USAP qui impose un gros rythme en tête. En face, Provence Rugby s’est repris en s’imposant contre Valence Romans au terme d’un match maîtrisé. Mais il faudra sortir un tout autre match pour aller s'imposer à la Rabine, chose que Perpignan avait su faire par exemple. Autre contrainte, Provence devra faire sans son buteur maison Florent Massip, blessé.

Notre pronostic : Victoire de Vannes

Montauban - Perpignan

Déplacement périlleux pour des perpignanais solides leaders. En effet, Montauban, hormis un faux pas en début de saison contre Aurillac, se montre intraitable à Sapiac. Oyonnax dernier en date à avoir été battu dans le Tarn et Garonne, peut en attester. Relâchement interdit donc pour les Catalans s’ils veulent empocher une quatrième victoire d’affilée et poursuivre leur rythme effréné en tête du classement de Pro D2. Cependant, Perpignan a remporté ses deux derniers déplacements à Montauban (22-20 et 27-23), une passe de trois est tout ce dont l'USAP rêve, mais il faudra sortir une grosse prestation.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan, bonus défensif pour Montauban