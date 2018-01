Revue d'effectif pour Angoulême, retour de Delangle pour Vannes

Le staff angoumoisin procède à 8 changements pour cette rencontre après la défaite 34 à 24 sur le terrain de Biarritz. Devant, le cinq de devant est pratiquement entièrement changé, seul Levas concerne sa place de titulaire. On retrouve donc en première-ligne, El Jai, Le Guen et Halavatau. Ils seront accompagnés de Taelega et donc de Levas. A noter dans le XV de départ vannetais, le retour d'Etienne Delangle en deuxième-ligne, accompagné de Jones et la titularisation de Laijiasa Bolenaivalu, aux côtés de Abiven et du capitaine Vosawaï

Le XV d’Angoulême : 15. Laforgue ; 14. Caneda, 13. Sitauti, 12, Mau, 11. Salawa ; 10. Méret, 9. Ayestaran ; 7. Lescure, 8. Fono, 6. Coletta ; 5. Taelega, 4. Lebas ; 3. Halavatau, 2. Le Guen, 1. El Jai.

Les remplaçants : 16. Paquet, 17. Lavergne, 18. Sutiashvili, 19. N’Zi, 20. Briscadieu, 21. Perraux, 22. Roger, 23. Sclavi.

Le XV de Vannes : 15. Bouthier ; 14. Bly, 13. Pic, 12. Mourot, 11. Duplenne ; 10. Moeke, 9. Le Bail ; 7. Abiven, 8. Vosawaï (cap), 6. Bolenaivalu ; 5. Jones, 4. Delangle ; 3. Tafili, 2. Leafa 1.Vola

Les remplaçants : 16. Cloostermans, 17. Ishchenko, 18. Picquette, 19. De Bruin, 20. Le Bourhis, 21. Burgaud, 22. Lutumailagi, 23. Kite