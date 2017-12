RC VANNES : Tous les clignotants sont au vert

Lors d’un récent point bilan de mi-saison en présence d’un grand nombre de partenaires, Olivier Cloarec le président de la SASP RC Vannes s’est plu à souligner que le premier exercice professionnel du club breton avait été excédentaire de l’ordre de 100 000 € ; que le budget cette saison était en légère augmentation, que la part des partenaires privés dans le financement au quotidien de cette SASP avait sensiblement augmenté.

Ce dernier n’a pas caché non plus que si sportivement, le contrat avait été globalement rempli à mi-saison, l’ambition du club était de conserver dans son intégralité l’actuel effectif "même si certains de nos joueurs entendent des sirènes de l’extérieur. Nous ferons tout pour les conserver. Il n’y aura en fin de saison que 5 à 7 départs, des joueurs que nous ne souhaitons pas forcement conserver et qu’il y aura en parallèle pas plus de 5 à 7 recrues. Les discussions sont déjà bien engagées avec plusieurs joueurs" a commenté ce dernier.

Le club devrait communiquer très prochainement sur les prolongations de contrat.