Perpignan change toute sa première-ligne pour la réception de Narbonne

Pour ce faire, le staff perpignanais a décidé d'opérer six changements sur la composition de départ, notamment en première-ligne. Forletta, Carbou et Boutemane remplacent Mailau, Lam et Kotze. Ils seront entourés d'une deuxième-ligne composée de Eru et Vivalda. La charnière ne change pas avec l'association d'Ecochart et de Selponi. Deux changements sont à noter dans la ligne de trois-quarts, le centre belge Jens Torfs et l'ailier Jean-Bernard Pujol.

Le XV de Perpignan : 15. Farnoux ; 14. Pujol, 13. Cocagi, 12. Torfs, 11. Acebes ; 10. Selponi, 9. Ecochard ; 7. Brazo, 8. Lemalu, 6. Château ; 5. Vivalda 4. Eru ; 3. Boutemane, 2. Carbou, 1. Forletta

Les remplaçants : 16. Lam, 17. Walcker, 18. Labouteley, 19. Faleafa, 20. Deghmache, 21. Séguy, 22. Bousquet, 23. Brown