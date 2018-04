Mont de Marsan-Béziers et Grenoble-Biarritz en barrage, les résultats de la dernière journée

Soyaux-Angoulême - Grenoble : 10-19

Succès pour le FC Grenoble (19-10) à Soyaux-Angoulême qui s'assure par la même occasion un barrage à domicile la semaine prochaine au Stade des Alpes face à Biarritz. Une victoire qui aura été longue à se dessiner pour les visiteurs, notamment avec une première période étriquée entre les deux formations. Le capitaine Steven Setephano ayant montré la voie en inscrivant le premier essai de la rencontre. (5-3) à la pause pour le FCG.

Vidéo - Grenoble a assuré son barrage à domicile 01:44

Les Angoumoisins maladroits dans leur entreprise, laisseront passer l'occasion de passer devant au score. La sanction sera immédiate pour les Charentais, David Mélé intenable ira inscrire un doublé pour assurer le tableau d'affichage (19-10) et envoyer les siens à domicile pour le barrage alors que les Angoumoisins déjà maintenus pourront fêter dignement les départs à Chanzy en ayant réussi une fort belle saison.

Aurillac - Mont-de-Marsan : 31-26

Mené 31-16 à la 63eme minute, Mont-de-Marsan a arraché un point de bonus défensif sur le terrain d’Aurillac au bout d’un sprint final désespéré (31-26). Les hommes de Christophe Laussucq et David Auradou, après un début de match maîtrisé, ont complètement explosé et ont encaissé cinq essais, tous inscrits par des joueurs qui ne joueront plus à Aurillac la saison prochaine (Escur, Petitjean, Lilomaiava, Maninoa, Briatte). Un dernier essai de Julien Cabannes (69eme) et une transformation de James (78eme) ont permis à Mont-de-Marsan d’éviter la catastrophe avec un barrage à l’extérieur.

Vidéo - Mont-de-Marsan évite le pire grâce à un bonus acquis en fin de match 02:41

C’est bel et bien Béziers, vainqueur avec le bonus offensif de Nevers, qui se présentera à Guy-Boniface. Au coup de sifflet final, les Landais n’ont pas sauté de joie. C’était plus du soulagement. De son côté, l’immense ouvreur Maxime Petitjean a dignement mis fin à sa carrière.

Béziers - Nevers : 36-22

Ils ont fait le job mais cela ne suffit pas ! Les Biterrois avaient besoin d’un succès bonifié devant Nevers pour espérer jouer un barrage à domicile. Si les Bourguignons ont donné du fil à retordre aux Héraultais, ceux-ci ont fini par faire plier leurs adversaires après la 50e minute (36-22). Un bonus offensif insuffisant toutefois pas pour disputer un barrage au stade de la Méditerranée.

Vidéo - Béziers a fait le job mais cela n'a pas suffit 03:16

Ouvert et offensif. Ce match promettait. Les Biterrois avaient planté dès le début du match par Puletua (3e) et les Neversois réagissaient très rapidement par leur feu follet Raisuque auteur d’un énorme essai (17e). Nevers s’accrochait et revenait même à hauteur de Béziers en début de deuxième acte après un joli drop de Vuillemin (17-17). Ensuite, Béziers plaçait un coup d’accélérateur en inscrivant 3 nouveaux essais par Gmir (50e) et Blanc (54e et 63e). Si Raisuque scorait en toute fin de match (79e), cela ne changeait pas le résultat final. Béziers s’impose 36-22 devant Nevers, avec le bonus offensif (5 essais à 2). Pas suffisant toutefois pour doubler Mont-de-Marsan sur le fil. Les Biterrois se déplaceront donc dans les Landes la semaine prochaine pour jouer le match de barrage des phases finales de Pro D2.

Biarritz - Montauban : 58-31

Journée portes ouvertes à Aguilera, où Biarritz a battu Montauban (58-31), avec 9 essais pour les Basques contre 4 pour les Montalbanais ! Il y a eu du jeu dans une rencontre sans réel enjeu pour les deux équipes, puisque Montauban avait déjà son billet pour une demi-finale et le BO était assuré d'un barrage à l'extérieur. Les Basques ont tout de même fait le boulot pour bien préparer leur match couperet de la semaine prochaine et par la même occasion terminer la saison invaincu à domicile.

Vidéo - Biarritz termine la saison invaincu à domicile, Montauban n'a pas pu faire mieux 02:42

A noter les doublés de Delai et Hamdaoui, pour sa dernière à Aguilera. Le BO termine la saison régulière à la 6e place et se déplacera à Grenoble pour son barrage alors que l'USM prend la deuxième place derrière l'USAP.

Colomiers - Massy : 49-24

Dans une rencontre sans enjeu, Colomiers et Massy ont assuré le spectacle (49-24) ! Avec onze essais inscrits, ils ont su ravir leurs spectateurs pour cette 30ème et dernière journée de championnat. Essais, cartons jaunes et petits échauffourées : tout était au rendez-vous sous le soleil Haut-Garonnais. De quoi terminer la saison de la plus belle des manières pour les locaux qui ont inscrit pas moins de sept essais, dont un doublé pour Nicolas Plazy.

Vidéo - Pas d'enjeu mais du spectacle entre Colomiers et Massy ! 01:11

Les Massicois, promu de la saison passée, n'ont pas à rougir de leur prestation : assurés de se maintenir, ils avaient décidé de faire tourner dans cette rencontre et sont parvenus à passer quatre essais à la quatrième meilleure défense de ce ProD2. Aucun changement au classement : les deux équipes se retrouveront l'année prochaine pour une nouvelle saison !

Dax - Vannes : 34-28

Dans un match dénué d’enjeu, Dax et Vannes ont offert un spectacle très agréable avec un total de 9 essais. Pour la dernière des Landais en Pro D2, les hommes de Raphaël Saint-André sont restés fidèles à leurs principes de jeux pour mettre fin à une série de 8 défaites. En inscrivant deux essais en première période, par Dechavanne et Berchesi, contre un seul essai d’Anthony Bouthier pour Vannes, Dax était fort d’un avantage de 10 points à la pause (17-7).

Vidéo - De l'émotion à Dax avant la Fédérale 1 l'an prochain 01:06

L’USD enchainait dans un second acte particulièrement spectaculaire. Les Landais ajoutaient trois nouveaux essais par Dechavanne et Liebenberg, tous deux auteurs d’un doublé. Les Dacquois portaient leur avance à 20 points, et se relâchaient dans une fin de match très ouverte. Vannes parvenait à inscrire à son tour trois nouveaux essais et ne s’inclinait finalement que de 6 points, sur le score de 34-28.

Narbonne - Bayonne : 26-21

Match sans enjeu à Narbonne ce dimanche après-midi. Bayonne ne pouvait espérer qu’une 7e place, et les Audois étaient déjà relégués en Fédérale depuis un mois. Seul objectif pour les deux clubs : terminer sur une bonne note, et faire plaisir à un public venu peu nombreux au Parc des Sports et de l’Amitié. La mission a été plutôt réussie. Les Narbonnais débutaient ce match en fanfare, et inscrivaient deux essais en 6 minutes (Deligny, 3e et Stott, 6e). Face à eux, les Bayonnais se montraient fantomatiques. Ils ne trouvaient aucune solution face à la solide défense audoise, et enchaînaient les maladresses et autres fautes de main.

Vidéo - Narbonne, une sortie en beauté 00:59

À la pause, les Orange et Noir menaient 12 à 0, mais en seconde période, les Basques se réveillaient. Et les jeunes joueurs, qui souvent connaissaient leur première feuille de match en pro, n’y étaient pas pour rien. D’abord, Hardy (47e) marquait le premier essai de l’Aviron, lui qui honorait sa première titularisation face à son club formateur, Narbonne ! Tarozzi enchaînait (66e) après un essai de Rouet (55e), et Bayonne revenait à 5 points. Davis (71e) permettait même aux Ciel et Blanc de passer devant au score. Pas pour longtemps. Gear (75e) assurait l’essentiel aux siens : une dernière victoire, avant de quitter le Prod2, pour une saison au moins

Perpignan - Carcassonne : 73-7

A l’occasion de la 30e et dernière journée de Pro D2 disputée ce dimanche, Perpignan a battu Carcassonne sur le score de 73-7. Ce succès bonifié à dix essais assure les Catalans de la première place du classement devant Montauban. Eru et Forletta ont notamment marqué des doublés d'essais. Mais si l’Usap a récité son rugby avant de préparer les phases finales avec une demie à domicile, elle a vu ses deuxième-lignes Botha et Vivalda se blesser.

Vidéo - La première place du classement est pour Perpignan 03:03

Si l’Usap a remporté son dernier match de championnat sans trembler (73-7) ce dimanche contre Carcassonne et finit la phase régulière à la première place du classement devant Montauban, elle a peut-être perdu deux de ses deuxièmes-lignes en vue de la demi-finale dans quinze jours. Berend Botha (31e) d’abord, puis Yohan Vivalda (64e) ensuite ont dû quitter leurs partenaires. Le dernier cité a même quitté la pelouse d’Aimé-Giral sur civière, apparemment touché aux cervicales.