Centième de Rouet sous le maillot narbonnais

Ainsi, Falatea (pilier gauche de formation) est titularisé au poste de pilier droit. La deuxième ligne ilienne est quant à elle reconduite avec l'association de Paulino et de Taele. Guillaume retrouve une place de titulaire et sera en charge d'épauler Collet et Belzons en troisième ligne. Un seul changement également à la charnière avec la troisième titularisation de Brett à l'ouverture lequel sera associé à Rouet : il s'agira du centième match de ce dernier sous les couleurs du club. Enfin, trois changements sont à noter au sein de la ligne de trois-quarts : B. Plessis, Giorgis et Stott accompagneront les rescapés Tuculet et Eadie. Autre attraction sur le banc des remplaçants au sein duquel prendra place l'international australien Ma'afu (14 sélections) : il s'agira de sa quatrième feuille de match avec le RCNM.

Le XV de Narbonne : 15. Stott ; 14. Giorgis, 13. B. Plessis, 12. Eadie, 11. Tuculet ; 10. Brett, 9. Rouet ; 7. Guillaume, 8. Belzons, 6. Collet (cap) ; 5. Taele, 4. Paulino ; 3. Falatea, 2. Estériola, 1. Bristow

Les remplaçants : 16. Boundjema, 17. Innocente, 18. Strauss, 19. Tameilau, 20. Aziza, 21. Dut, 22. Cazes, 23. Ma'afu