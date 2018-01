Le président de l’US Carcassonne veut encore y croire

"Sur le plan comptable, mais encore plus sur l’attitude, c’est une énorme, énorme déception !".

En effet, Carcassonne, dernier du classement de Pro D2 à 7 points de Dax, premier non relégable, doit déjà penser à la descente en Fédérale 1 : "Bien sûr qu’on y réfléchit. De toute façon, il faut assurer la continuité du club et unir toutes les forces. Je vais convoquer une réunion avec tous les actionnaires afin d'évoquer l'avenir immédiat et futur du club."

Pourtant, le président du club espère encore des rebondissements avant la fin de l’année. "Après, il peut se passer beaucoup de choses. On parle notamment d'une fusion Bayonne/Biarritz... Maintenant, l'avenir du club est exclusivement entre les mains des joueurs."

Carcassonne se déplacera à Vannes demain soir à 20h.

Lien