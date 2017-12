Grenoble recherche Savoie en mêlée

Auteurs d’un début de saison idéal, les Grenoblois redoutaient fortement l’arrivée de l’hiver et le mois de décembre. À raison… Parce que les qualités naturelles de l’équipe, portée sur le déplacement et l’animation large-large, ne correspondent pas vraiment aux conditions météorologiques observées depuis le déplacement à Aurillac. Mais faut-il pour autant se cacher derrière cet argument pour expliquer le passage à vide du FCG depuis son entrée dans le dernier mois de l’année ? Non, évidemment. Au vrai, depuis la réception de Colomiers et le fameux "match référence" au Stade des Alpes que les Isérois attendaient depuis le début de la saison, quelque chose semble s’être cassé dans la dynamique du FCG. La blessure du capitaine Stephen Setephano en est la première cause, à l’évidence, puisque les Grenoblois n’ont depuis lors pas trouvé d’homme providentiel susceptible d’occuper le poste de capitaine, et plus encore celui de numéro 8.

Steven Setephano - GrenobleIcon Sport

Une perte particulièrement préjudiciable dans les secteurs de l’agressivité et la défense, où Stephano demeurait un des meilleurs atouts isérois dans le combat pour la ligne d’avantage. Alosr, ajoutez à cela une mêlée de moins en moins performante, et c’est tout le FCG qui a progressivement marqué le pas. C’est bien connu, d’autant plus en Pro D2 : une mêlée qui recule, et c’est toute une équipe qui doute au point de céder à l’indiscipline, et de voir sa défense flancher. Grenoble a assez payé pour le savoir l’an dernier, pour ne pas redouter pareil enchaînement de circonstances…

" On ne va pas lâcher "

Voilà pourquoi, en ce début de semaine, un travail tout particulier a été axé autour du secteur de la mêlée fermée. En souffrance à Aurillac, contre Soyaux-Angoulême et à Béziers, la mêlée iséroise se sait attendue au tournant par l’Aviron bayonnais emmené par le redoutable Aretz Iguiniz. Pour s’entraîner dans les meilleures conditions possibles, les Grenoblois n’ont même pas hésité à se déplacer mardi au stade Mager de Chambéry afin de bénéficier de conditions optimales d’entraînement, les pelouses du stade Lesdiguières étant obstruées par la neige. Un voyage qui a permis à ces derniers de travailler plus efficacement en opposition, afin de trouver des réponses aux problèmes qui les assaillent.

" On travaille fort depuis deux, trois semaines parce qu’on a vu qu’on était beaucoup pénalisé sur les mêlées, alors on essaie de régler certains détails, exprimait ces derniers jours le pilier Dylan Jacquot. On ne va pas lâcher l’affaire... En début d’année, on était plutôt performant dans ce domaine, donc on va essayer de redresser la pente. "

La perspective de passer Noël au chaud malgré un début décembre difficile passe fatalement par là.