Deux prolongations à Bayonne

Il s’agit du jeune pilier international U20, Ugo Boniface, maintenant engagé avec Bayonne jusqu’en 2020. Le joueur de 19 ans est accompagné par le demi de mêlée Emmanuel Saubusse (28 ans) qui a aussi prolongé son contrat jusqu’en 2020. Si le premier, encore en plein apprentissage n’a joué que 30 minutes depuis le début de la saison, Emmanuel Saubusse a lui participé à 15 matchs.

Les ciels et blancs préparent également l’avenir et ont aussi annoncé deux nouveaux contrats Espoirs avec le trois-quarts centre Peyo Muscarditz et le pilier droit Alexandre Lalanne.