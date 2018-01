Dax aligne sa meilleure équipe possible contre Bayonne

Le demi de mêlée et capitaine Arnaud Pic est de retour en tant que titulaire, comme l’ailier fidjien Bureitakiyaca. Devant, la première ligne ne change pas avec David, Delonca et Fa’anunu. Seul changement notable, la titularisation du deuxième ligne Charlie Ternisien à la place de Maurens, sur le banc. En tout, les coachs dacquois ont effectué six changements sur le XV aligné à Colomiers (31-12).

Le XV de Dax : 15. Cachet ; 14. Bureitakiyaca, 13. Klemenczak, 12. Ropiha, 11. Justes ; 10. Berchesi, 9. Pic (cap) ; 7. Taofifenua, 8. Meron, 6. August ; 5. Tuineau, 4. Ternisien ; 3. Fa’anunu, 2. Delonca, 1. David.

Les remplaçants : 16. Blanchard, 17. Choinard, 18. Maurens, 19. Chiappesoni, 20. Bau, 21. Devade, 22. Liebenberg, 23. Drean.