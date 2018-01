Bustos Moyano de retour à Bayonne, 11 changements pour Vannes !

Et pour ce match, les entraîneurs bayonnais ont décidé de procéder à une petite revue d’effectif. Six changements sont à noter sur la composition de départ. Au talonnage, Leiataua remplace Labouyrie. Battut sera lui titulaire en deuxième ligne alors qu’il était troisième ligne la semaine dernière. Le capitaine Beattie sera lui dans la cage.

Derrière, Rouet est remplacé à la mêlée par Saubusse et accompagnera Du Plessis à la charnière. Si la paire de centres ne changera pas, à l’aile, Rawaca pendra la place de Laveau. Enfin, Bustos Moyana sera de retour en titulaire.

Pour Vannes, le staff a décidé de tout changer. Onze changements dans la composition après la défaite à domicile contre Carcassonne. La première ligne sera toute neuve avec Seneca, Leaf et Tafili. La deuxième également avec Lagioiosa et Maisuradze. La seule ligne qui ne change pas est la charnière avec les titularisations de Le Bail et Moeke.

Le XV de Bayonne : 15. Bustos Moyano ; 14. Rawaca, 13. Muscarditz, 12. Lacroix, 11. Fuster ; 10. Du Plessis, 9. Saubusse ; 7. Marmouyet, 8. Beattie (cap), 6. Latimer ; 5. Jaulhac, 4. Battut ; 3. Taufa, 2. Leiataua, 1. Iguiniz.

Les remplaçants : 16. Laboure, 17. Schuster, 18. Ducat, 19. Davis, 20. Rouet, 21. Duputs, 22. Thiéry, 23. Orlandi.

Le XV de Vannes : 15. Le Bourhis ; 14. Gougeon, 13. Lutumailagi, 12. Hickes, 11. Bly ; 10. Moeke, 9. Le Bail ; 7. De Bruin, 8. Radrodro, 6. Picault ; 5. Maisuradze, 4. Lagioiosa ; 3. Tafili, 2. Leafa, 1. Seneca.

Les remplaçants : 16. Blanc, 17. Ishchenko, 18. Picquette, 19. Bolenaivalu, 20. Ollion, 21. Bouthier, 22. Burgaud, 23. Kite.