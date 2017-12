Aurillac déjà à quitte ou double face à Montauban

Certes, ce ne sera que la 17e journée d’un championnat de Pro D2 qui en compte 30. Mais pour Aurillac, la réception de Montauban vendredi (20h) s’apparente à un match charnière. Avec sept points de retard sur Colomiers sixième, le Stade aurillacois, huitième, ne peut plus se permettre un faux-pas à domicile pour espérer encore se qualifier en fin de saison.

"On a déjà grillé nos deux jokers à domicile avec la défaite en ouverture contre Colomiers (23-30, Ndlr) puis celle sur le deuxième bloc face à Bayonne (20-24) qu’on traînait et qu’on traîne encore comme un boulet", rappelle Paul Boisset. "L’objectif est d’être invincible à domicile. Deux défaites, déjà, sur la phase aller, cela fait beaucoup trop." […] "On est sur la phase retour et maintenant on ne joue plus pour regarder derrière ce qui se passe mais pour aller accrocher ce wagon des six premières places", annonce le capitaine aurillacois.

" La victoire à Narbonne peut être un déclic (Paul Boisset) "

Les Cantaliens ont commencé à se remettre à flot en l’emportant à Narbonne (31-17), le 15 décembre, leur premier succès en déplacement depuis le 16 septembre… 2016 à Albi (29-23). "Cela faisait un moment qu’on l’attendait pour confirmer un peu notre travail depuis le début de la saison. Cela peut être un déclic. On verra contre Montauban si c’est vraiment le cas", indique Paul Boisset.

Face au leader tarn-et-garonnais qui reste sur six victoires et qui l’a déjà emporté à six reprises loin de ses bases, "cela va être un grand test pour nous" dixit le demi de mêlée aurillacois. "Oui, on va aborder ce match sans complexes parce qu’on sait de quoi on est capables. On connaît notre jeu. Après sans complexes ne veut pas dire sans pression. La pression est forcément sur nous. Montauban est en tête du championnat, a de l’avance (six points sur Mont-de-Marsan, ndlr). Quand on est dans leur position, on peut jouer beaucoup plus libéré que nous on peut l’être."

Le Saca, seul club à ne pas être reparti battu de Sapiac cette saison

Aurillac a quelques bonnes raisons de croire en l’exploit. Depuis ses deux défaites à domicile, le Saca a retrouvé de la solidité chez lui en témoignent ses succès probants face à Perpignan (38-18) et Grenoble (30-14) récemment. Il est aussi le seul club à ne pas être reparti battu de Montauban (12-12) cette saison. Et puis la victoire à Narbonne a fait beaucoup de bien. "Elle va nous donner de la confiance. On a quand même marqué cinq essais à l’extérieur, ce n’est pas quelque chose d’anodin", souligne Paul Boisset.

Dans des conditions climatiques sans doute délicates, les Auvergnats entendent bien enchaîner un deuxième succès consécutif, ce qu’ils ne sont parvenus à réaliser qu’une fois cette saison.