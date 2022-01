Sale Sharks 26-18 London Wasps

Vainqueurs du derby de Londres face aux London Irish lors de la dernière journée, les Wasps se sont inclinés sur la pelouse de Sale. Les Sharks ont profité de leur belle entame de match avec trois essais inscrits dans la première demi-heure. C'est en première mi-temps que la différence s'est faite entre les deux équipes, la deuxième mi-temps étant remportée par les visiteurs (7-10). Avec cette victoire, Sale passe devant son adversaire du jour et pointe désormais à la 9ème place du championnat.

Exeter Chiefs 19-13 Bristol Bears

Un nouveau revers pour les épouvantails de la saison dernière. Cette fois-ci sur la pelouse du Sandy Park d'Exeter. Les coéquipiers de Stuart Hogg ont inscrit trois essais aux Bears de Semi Radradra. Décidément rien ne va plus à Bristol qui s'enlise encore un peu plus, qui pointe toujours à l'avant dernière place du classement. Les Chiefs pointent eux désormais à trois longueurs du podium grâce à cette victoire.

Gloucester Rugby 17-20 Harlequins

C'est le gros coup dans le choc de la 12ème journée de Premiership, entre deux équipe candidates au podium. Les Quins ont réussi le coup parfait en s'imposant sur la pelouse de Gloucester. Dans un match indécis jusqu'à la fin, avec un essai de Gloucester à la 78ème minute par Socino. L'indiscipline des Harlequins aurait pu leur coûter cher (deux cartons jaunes) mais ils ont finalement tenu leur trois points d'avance au coup de sifflet final. Gloucester pourra se consoler par un point de bonus défensif. Les Quins de Marcus Smith consolident leur 3ème place, à trois longueurs des Saracens, actuels seconds.

Leicester Tigers 31-0 Newcastle Falcons

Les Tigers, leaders du championnat, n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont écrasé facilement les Falcons de Mike Brown, qui n'ont rien pu faire face à la déferlante d'essais (deux en première mi-temps, deux en deuxième mi-temps). Avec ce succés bonfié sur sa pelouse, Leicester conserve la tête du championnat avec 50 points. Les Newcastle, pointe à la 8ème place avec seulement 4 points d'avance sur Worcester, 11ème.

Northampton Saints 6-30 Saracens

Les Sarries se déplaçaient sur la pelouse du Cinch Stadium de Northampton forts d'un succés éclatant face à Worcester 61-29. Et les coéquipiers de Maro Itoje n'ont encore laissé que des miettes aux Saints. Mais ce n'est qu'en deuxième mi-temps que les Sarries ont fait la différence et inscrit trois essais par Lozowski à la 43ème minute (auteur de 20 points dans ce match), Woolstencroft, 72ème et Itoje, 76ème. Les Saracens ont été inspirés de remporter ce match avec le bonus offensif puisque leurs concurrents Leicester et les Harlequins ont également gagné leur rencontre.

London Irish - Bath : reporté