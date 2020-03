La crise du coronavirus continue d'avoir des effets dans le monde du rugby. Samedi, on a appris que cinq clubs de première division anglaise avaient décidé de baisser les salaires de leurs employés, joueurs et cadres. Il s'agit de Gloucester, des Wasps, des Saracens, de Bristol et de Worcester. Le championnat anglais est officiellement suspendu pour cinq semaines, soit jusqu'à la fin avril.