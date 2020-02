Gloucester 15-26 Exeter

Déplacement périlleux pour Exeter au Kingsholm Stadium mais les Chiefs s'en sont très bien sortis. Le leader menait confortablement 26-2 à un quart d'heure de la fin grâce notamment à un bel essai de Stuart Hogg qui a pu se rassurer après deux prestations mitigées dans le Tournoi. Gloucester a tout de même réagi en fin de match par l'italien Jake Polledri et le jeune Rees-Zammit. Mais au final, la victoire est aisée pour Exeter qui garde sa mainmise sur la Premiership.

Harlequins 15-29 London Irish

Très belle victoire des London Irish hors de leurs bases. Dans des conditions compliquées, les visiteurs ont mis à mal les Harlequins qui n'ont rien pu faire face à la justesse des Irish. L'ancien joueur des Waratahs Curtis Rona a notamment inscrit un doublé. Jamais dans le match, les Quins ont même laissé leurs adversaires prendre le bonus offensif à la dernière minutes sur un ballon porté. Un victoire qui fait du bien pour les London Irish qui reviennent dans le peloton et qui peut de nouveau prétendre aux phases finales.

Leicester 18-9 Wasps

Match de bas de tableau à Welford Road entre le onzième et le dixième. Sous la pluie, les deux équipes ont eu du mal à créer du jeu. Alors que les Wasps menaient 9-6 à la 50e, les Tigers ont réagi. Deux essais de Bateman sur un maul et de Veainu en contre ont permis aux locaux de l'emporter. En face, les Wasps pourront avoir des regrets et reste dixième, toujours aussi inconstants dans leurs résultats.

Saracens 36-22 Sale

Victoire facile pour la jeune garde des Sarries face aux Sharks qui figurent pourtant bien dans le classement. Menés 14-10 à la mi-temps, les Sharks vont lâcher et faire des erreurs comme sur ce coup de pied contré par Isiekwe. Les Saracens obtiendront le bonus à la 66e pour mener 36-10. Mais les visiteurs vont finir sur une bonne note en inscrivant deux essais par les frères Du Preez, Robert et Dan. Insuffisants pour inquiéter des Sarries qui ont bien sûr un autre objectif avec l'affaire que l'on connaît en ce moment.

Worcester 21-22 Bath

Match tendu à Worcester. Mais ce sont bien les visiteurs qui sont sortis vainqueurs, inscrivants trois essais, à chaque fois en puissance par Mercer (1e), Louw (44e) et McNally (56e). Mené 22-16, Worcester a bien réagi avec un bel essai de David pour sa première. Mais celui-ci ne sera pas transformé. Worcester aura une deuxième occasion de remporter le match avec une pénalité lointaine pour Chris Pennell. Mais celle-ci va passer juste à côté. Belle victoire pour Bath qui réalise la bonne opération en grimpant à la cinquième place du classement.

Northampton 14-20 Bristol

Le match de clôture de cette 10e journée fut surprenant avec la victoire de Bristol chez Northampton, le dauphin d'Exeter au classement. Alors que les Bears étaient menaient 14-3 à l'heure de jeu, ceux-ci se sont réveillés et ont inscrit deux essais en deux minutes par Purdy (61e) et Thiede (63e). Dès lors, la rencontre s'est complètement échappé des mains des Saints qui ont déjoué et même concédé une dernière pénalité de Ian Madigan. Les Saints restent deuxièmes, Bristol grimpe à la quatrième place.

Par Kenny Ramoussin.