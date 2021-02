Bath 16 – 14 Gloucester

L’ouverture de cette journée de Premiership voyait deux rivaux s’affronter. Seulement 60 km séparent Bath de Gloucester. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’affrontement a tenu toutes ses promesses. 9 minutes de jeu à peine et le pilier de Gloucester, Val Rapava Ruskin, terminait son match après un carton rouge. 40 minutes plus tard, c’est le deuxième ligne de Bath, Mike Williams, qui était à son tour exclu. Entre-temps, les locaux avaient inscrit le premier essai de la rencontre par l’intermédiaire de Taulupe Faletau. Mais sur un renversement de jeu initié par la pépite galloise Louis Rees-Zemmit et un essai de Lewis Ludlow, Gloucester est passé devant au score d’un petit point. Alors que Bath jouait à 13, Rhys Priestland passe une pénalité à 3 minutes du terme pour donner la victoire à son équipe. Gloucester est toujours dernier, tandis que Sale respire un peu mieux avec sa deuxième victoire d’affilée.

Harlequins 24 – 12 Sale Sharks

Longtemps, les Harlequins ont fait cavalier seul dans cette rencontre. En effet, les Sharks ont inscrit leurs premiers points à l’heure de jeu par un essai de Curtis Langdon. Avant cela, Sale avait subi la loi des joueurs de Paul Gustard. Joe Marchant, par deux fois, avait parfaitement lancé son équipe, inscrivant à l’occasion ses deux premiers essais de la saison. L’essai d’Alex Dombrandt à 3 minutes du terme de la première période lançait parfaitement les Harlequins vers la victoire et un possible bonus offensif. Il n’en fut rien. Même si les partenaires de Mike Brown sont parvenus à aller dans l’en-but adverse à la 83e, l’essai fut refusé pour un en-avant. Score final, 24-12. Les Harlequins enchaînent une cinquième rencontre sans défaite et sont désormais troisième. Ils passent devant leur adversaire du jour puisqu’ils comptaient le même nombre de points avant leur confrontation.

Exeter 12 – 13 Northampton

Au terme d'un match au scénario haletant, jusqu'à la dernière transformation, Exeter s'est incliné sur sa pelouse face à Northampton (12-13). Les tenants du titre et dauphins de Bristol cette saison ont subi la loi de Saints appliqués, qui n'en finissent plus d'évoluer au classement. C'est suite à un ballon porté, pourtant spécialité des Chiefs habituellement, que Shaun Adendorff et les siens inscrivent le premier essai du match (10e). Mais Exeter réagit rapidement et Jack Yeandle marque en puissance (30e). Après deux pénalités de Francis, les Saints croient tenir leur victoire (13-7) mais un dernier sursaut de Skinner permet aux Chiefs de revenir à un point sur la sirène. Simmonds a au bout du pied la transformation de la victoire mais voit les joueurs de Northampton lui prendre le ballon avant même qu'il ne tape. L'arbitre siffle la fin du match après cet incroyable renversement de situation (12-13).

Leicester 27 – 8 Wasps

Duel de milieu de tableau puisque Leicester, neuvième, recevait les Wasps, huitième. Deux équipes qui avaient connu la défaite pour les premiers et la victoire pour les seconds. Les Tigers entraient parfaitement dans leur match en inscrivant un essai dès la 3e minute de jeu. Menés 14-3, les Wasps se compliquaient la tâche puisque Kieran Brookes était exclu. Julian Montoya marque le second essai de son équipe à la suite d’un groupé pénétrant. Les «Guêpes» ont répondu par l’intermédiaire Tom Cruse. Mais les Tigers inscrivaient un troisième essai par Tommy Reffell et n’obtiennent donc pas le bonus offensif. Ils s’imposent sur le score de 27-8.

Worcester – Newcastle : annulé

Le match entre les deux équipes n'a pas pu se tenir en raison de plusieurs cas positifs à la Covid-19 détectés chez les Falcons. C'est donc Worcester qui empoche les 4 points de la victoire.

London Irish 34–34 Bristol

Quel match ! Et quel comeback de la part des London Irish. Les 35 premières minutes seront à l’avantage des leaders. Malgré un carton jaune très tôt dans le match, les Bears marquaient le premier essai de la rencontre suite à une interception. Bristol ajoute trois essais par Vui et Naulago par deux fois. 6-34 à la 35e minute. C’est simple, les Bears n’inscriront plus le moindre point de la rencontre mis à part une pénalité de Callum Sheedy. À l’heure de jeu, les Londoniens étaient encore menés de 21 points. Par la suite, les hommes de Will Goodrick-Clarke ont inscrit 3 essais à la 64e, 68e et 76e minute. Ils bénéficient même du ballon de la gagne mais un en-avant les empêchaient d’aller l’emporter. Résultat nul, mais match exceptionnel où les deux équipes se partagent les points. Bristol reste leader avec 3 points d’avance sur les Chiefs. Les London Irish, quant à eux, sont septième.

