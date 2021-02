Fin de match rocambolesque entre Exeter et Northampton. Les Chiefs recevaient les Saints pour ce qui était un des chocs de la 10e journée de Premiership. Après 79 minutes, ce sont les Saints qui sont devant de 6 points sur la pelouse du co-leader du championnat. Mais un essai de Sam Skinner sur le gong change complètement la donne et les Chiefs reviennent à un point seulement de Northampton. L'ouvreur anglais Joe Simmonds a la balle de match au bout du pied, très excentré sur le côté droit des perches. Mais avant même qu'il ne s'élance réelement pour frapper, des cris alertent les joueurs des Saints : "Il a bougé, il a bougé !"

Les défenseurs courent alors vers le ballon et Ollie Sleightholme parvient à le dégager avant que Simmonds ne frappe. L'arbitre n'y voit aucune infraction et siffle la fin du match. Northampton l'emporte donc dans l'incompréhension des Chiefs (12-13). La règle stipule que les défenseurs peuvent monter lorsque la course d'élan est enclenchée. Alors, Simmonds avait-il bougé ou non ?