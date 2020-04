Sale s’est vu infliger, vendredi, une amende de 20 000 livres (23 000 €) et cinq points de pénalité avec sursis au classement par la commission de discipline de la RFU pour non respect des règles de transfert au sujet de la signature du centre Rohan Janse van Rensburg. En effet, le Sud-Africain, qui évoluait aux Lions (Super Rugby) s’était engagé avec les Sharks à l’été 2018 après avoir signé un précontrat avec Gloucester. De son côté, le joueur a été condamné à deux semaines de suspension et à une amende de 32 500 livres (38 000 €) dont 29 000 € de dédommagement pour les Cherry and White pour "conduite préjudiciable aux intérêts du jeu". L’agent de Van Rensburg a également été sanctionné.