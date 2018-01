Warren Gatland met en garde le rugby anglais

Le Néo-Zélandais s’est confié au "Rugby Paper". Selon lui, le rugby anglais pourrait prendre le même destin que son voisin du football, c’est à dire une sélection en difficulté à cause de la multiplication de joueurs étrangers dans le championnat. "Ce qui anime le rugby à l’échelle mondiale, c’est le jeu international, ce sont les choses que nous devons considérer et protéger".

En effet, de plus en plus de joueurs étrangers sont attirés par la Premiership pour l’attractivité du championnat et pour les grandes sommes offertes. Ayant dû entraîner les Lions en Nouvelle-Zélande l’an dernier, Warren Gatland n’avait pas obtenu un temps de préparation suffisant et avait déjà demandé à avoir plus de temps avec les joueurs avant les tournées. En France, le débat existe aussi depuis quelques années sur l'impact d'un championnat avec énormément de joueurs étrangers sur la sélection.