Penaud titré, l'infirmerie bayonnaise, la crise d'épilepsie de Hygonnet... Les 5 infos de ce jeudi

Les Bleus continuent de tout rafler sur la scène continentale. Ce jeudi, Damian Penaud a été élu joueur de la tournée d'automne. Auteur d'un exploit personnel face à l'Australie et d'un doublé face au Japon, le Clermontois a été un des grands artisans du trois sur trois de l'équipe de France lors du mois de novembre. Il faisait face à Ange Capuozzo et Ardie Savea pour ce titre.

Après le forfait de Gaëtan Germain, l'Aviron Bayonnais va devoir se passer des services de son jeune pilier Matis Perchaud pour quelques semaines. Blessé au doigt il doit passer par la case opération.

Le club a annoncé la nouvelle par un communiqué : "Blessé à un doigt samedi dernier lors du match à Montpellier, notre pilier gauche Matis Perchaud a été contraint de subir une intervention chirurgicale qui entraînera une absence des terrains pendant plusieurs semaines."

Après le coup dur de Gaëtan Germain, l'infirmerie se remplit encore un peu plus du côté du club basque. L'actuel huitième du classement reçoit Lyon samedi après-midi pour tenter de se relancer après la défaite contre Montpellier.

Lescure prolonge l'aventure à Colomiers

Aldric Lescure a prolongé son bail à Colomiers ! Le troisième ligne de 32 ans est désormais sous contrat avec le club à la Colombe jusqu'en 2025. Capable de jouer sur le flanc et à l'arrière du pack, Aldric Lescure (1,85m, 100kg) était arrivé à l'intersaison 2020, après avoir évolué pendant six saisons à Soyaux-Angoulême. Avec son coéquipier Anthony Coletta, qu'il a connu en Charente, il fait partie des cadres du vestiaire columérin. Cette saison, il a pris part à onze des douze rencontres disputées par Colomiers (8 comme titulaire).

Lors d'un entraînement collectif de l'équipe de Cognac Saint-Jean-d’Angély, pensionnaire de Nationale, ce mercredi, le pilier Mickaël Hygonnet a été victime d'une crise d'épilepsie. Transféré directement à l'hôpital de Cognac, il a passé la nuit en observation. Les premiers examens effectués n'ont rien révélé et son état est rassurant désormais.

Malgré tout, le club souhaite que son joueur effectue des examens approfondis pour définir les causes de cette crise d'épilepsie. Lorsqu'elle est survenue, Hygonnet était en train de s'échauffer, sans contact. Il venait de reprendre l'entraînement avec Cognac après avoir passé quelques semaines éloigné des terrains à cause d'une commotion cérébrale. Un neurologue avait validé son retour à la compétition.

Sevens : Epee et Paulin forfaits pour l'étape de Dubaï

Le staff des équipes de France à VII a communiqué ce jeudi les compositions des équipes pour la deuxième étape du World Sevens Series, à Dubaï. Changement notable à noter parmi les Bleus, le Toulousain Nelson Épée et l'Auscitain Paulin Riva sont forfaits et remplacés par Joris Simon et Marius Domon. Découvrez les groupes des deux équipes de France.