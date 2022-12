Et encore un trophée pour le XV de France lors de cette année 2022 ! Grâce au vote du grand public sur les réseaux sociaux, Damian Penaud a été élu ce jeudi joueur de l'Autumn Nations Series, de la tournée d'automne pour les conservateurs. L'ailier clermontois a encore été intenable sur son aile lors du mois de novembre. Lors du premier test, il a délivré le Stade de France grâce à un exploit personnel dans les dernières minutes face à l'Australie. Même s'il fut plus discret face çà l'Afrique du Sud, il s'est rappelé aux bons souvenirs des supporters tricolores face au Japon.

Penaud s'est illustré avec un doublé face aux Nippons sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Ces deux réalisations ont fait grimper à 21 son total d'essais avec les Bleus. Il a par la même occasion intégré le Top 10 des meilleurs marqueurs sous la tunique du XV de France. Il faisait face à Ange Capuozzo et Ardie Savea pour remporter ce titre indiviuel.

Les Bleus sur le toit de l'Europe

C'est précisé noir sur blanc dans le communiqué du France Rugby : "lors des deux compétitions internationales majeures de l’année 2022, un Français a été élu Meilleur joueur de chaque compétition. Antoine Dupont et Damian Penaud, tous deux primés lors des Six Nations 2022 et de l’Autumn Nations Series 2022 incarnent de la plus belle des manières cette jeune génération des Bleus qui démontre chaque jour son potentiel débordant."

En effet, nous ne cesserons jamais de le répéter, mais le XV de France a marqué cette année 2022 de son empreinte. Les Bleus ont terminé l'année civile invaincus, avec un dix sur dix. Mais ils ont surtout remporté le Tournoi des 6 Nations, avec un grand chelem. C'était Antoine Dupont qui avait été élu meilleur joueur de la compétition à l'époque. Cette fois, c'est Damian Penaud qui est mis en lumière à l'issue d'une tournée d'automne plus que réussie.