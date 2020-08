Pas de limite de joueurs étrangers en Coupe d'Europe, un amical relocalisé...Les 5 infos de ce mardi

La FFR souhaite ouvrir un dialogue avec l'AFLD

La Fédération Française de Rugby a été sensibilisée par la situation du club Valence Romans concernant la procédure disciplinaire décidée par l’AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) à l’encontre d’un de ses joueurs. Alors que l'instance a salué l'attitude du club de Pro D2 qui a su mener ce dossier malgré l'absence d'informations préalables, elle souhaite maintenant "ouvrir un dialogue entre l’ensemble des acteurs institutionnels concernés afin que soit introduite dans la loi la possibilité pour l’AFLD d’informer concomitamment l’association sportive dont le licencié sanctionné est membre et, le cas échant, son club employeur. L’introduction de cette mesure dans la loi permettrait aux futurs clubs d’éviter la situation du club Valence Romans Drôme Ardeche Rugby."

Valence-Romans - Provence Rugby relocalisé

Prévue ce jeudi 27 août, la rencontre amicale entre Valence-Romans et Provenc Rugby, qui devait avoir lieu au Pontet, se jouera finalement dans l'enceinte habituelle du VRDR, le Stade Georges-Pompidou. Il s'agira du dernier match de préparation des deux équipes avant la reprise du Pro D2 le 4 septembre.

Coupe d'Europe : pas de limite de joueurs non européens

L'EPCR vient d'annoncer les règles d'inscription des joueurs des équipes en lice pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe et Challenge Cup. Les clubs n'auront pas de limite quant au nombre de joueurs pouvant être inscrits sur les listes européennes qui doivent être déposées au plus tard le 1er septembre. En revanche, les clubs doivent s'assurer "que leur effectif actualisé comprenne au moins 12 joueurs suffisamment formés et expérimentés aux postes de première ligne." Enfin, "à titre exceptionnel également, il n’y aura pas de limite au nombre de joueurs non européens pouvant être sélectionnés dans un effectif de match de 23 joueurs au cours des phases finales."

Graham prolonge avec Newcastle

Promu en première division pour la saison prochaine, Newcastle vient de prolonger l'un de ses éléments majeurs. Il s'agit du troisième ligne écossais Gary Graham (27 ans, 1,88 m, 108 kg). Après avoir été un élément essentiel des Falcons entre 2017 et 2019, il n'a joué que sept matchs (pour cinq essais marqués) de Championship cette saison à cause de plusieurs blessures. Il s'est réengagé pour trois saisons.

Clermont dévoile ses trois nouveaux maillots

L'ASM a dévoilé ses trois nouveaux maillots pour la saison prochaine. Si le domicile et l'extérieur représentent les couleurs traditionnelles clermontoises (le jaune et le bleu), le "third", de part sa couleur verte, étonne. Le vert est "symboliquement identitaire de notre région riche en forêts, parcs et lieux touristiques où il fait bon vivre" explique le club. Reste que ce choix semble avoir du mal à passer du côté des supporters auvergnats.