Pas de miracle pour les Bleues

En course pour décrocher le Grand Chelem face à l'Angleterre, les Bleues n'auront pas eu d'espoir longtemps dans cette rencontre. Largement dominé dans le combat et les phases statiques par le paquet d'avants anglais, le XV de France féminin s'est incliné ce samedi à Bayonne (12-24). L'Angleterre remporte le Grand Chelem 2022, le seizième de son histoire.

Biarritz officiellement relégué en Pro D2

Une petite saison et puis s’en va. Avec onze défaites sur les douze dernières journées de championnat, le Biarritz olympique est officiellement relégué en Pro D2 à deux journées du terme de la saison régulière. Froid d’efficacité, le Castres olympique n'a laissé aucune chance aux Basques et s’est imposé avec brio sur la pelouse du Biarritz olympique (13-48), lors de cette 24e journée.

Perpignan se relance dans la course au maintien

C'était le match de la dernière chance pour Perpignan dans cette bataille pour le maintien. Poussé par son public d’Aimé Giral, Perpignan s’est imposé face à Brive, 27-10 ! Emmené par un Melvyn Jaminet virevoltant, l’USAP revient à trois points de son adversaire du jour, à deux journées de la fin de la saison !

Toulouse réintègre le top 6

Le Stade toulousain décroche une victoire importante au Stadium, face à La Rochelle et réintègre le top six. Porté par un Thomas Ramos une nouvelle fois efficace au pied, Toulouse reste dans la course pour la phase finale avec cette victoire 23-16. Longtemps dans le coup pour le bonus défensif, La Rochelle repart finalement de ce déplacement avec zéro point et surtout passe derrière Toulouse au classement.

Willemse et Taofifenua sortis sur blessure

Sale temps pour les deuxième ligne tricolores ce samedi sur la pelouse du Matmut stadium Gerland ! Après Paul Willemse, sorti blessé au genou en première mi-temps, Romain Taofifenua a emboité le pas en quittant ses coéquipiers du LOU plus tôt que prévu. Le Lyonnais a lui aussi été touché au genou, comme son coéquipier en équipe de France et adversaire du jour. Leur durée d'indisponibilité n'est pas encore connue.