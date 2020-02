Chaque saison, le Top 14 nous offre son lot d’histoires plus belles les unes que les autres. Une nouvelle a vu le jour ce dimanche. Alors que Castres jouait en grande partie sa saison lors de son déplacement à Agen. Martin Laveau n’est pas retenu par Mauricio Reggiardo dans le XV de départ pour fouler la pelouse d’Armandie. Les deux ailiers castrais titulaires pour l’occasion sont Geoffrey Palis et Filipo Nakosi. Il était donc prévu que l’ancien Bayonnais n’ait que quelques minutes à se mettre sous la dent. Mais le destin en a décidé autrement, le malheureux Palis est obligé de déclarer forfait quelques heures avant le coup d’envoi. l’ancien Albigeois souffre d’une gastro-entérite et ne peut pas tenir sa place pour cette rencontre ô combien primordiale pour le fin de championnat des Tarnais. C’est alors que Martin Laveau prend sa place au pied levé, et la suite on la connaît...

Top 14 - Martin Laveau (Castres) contre le Racing 92Icon Sport

Un doublé qui offre le bonus offensif au CO

Qui aurait pu imaginer que Martin Laveau allait être LE joueur de cette 15e journée? À vrai dire, pas grand monde...et pourtant. Une prestation de grande classe, le Castrais a illuminé la rencontre par ses accélérations et sa vivacité. Il a été un véritable poison pour la défense agenaise, qu’il a punie à la fin des deux mi-temps. En 9 courses avec le ballon, il a battu pas moins de 9 défenseurs, en attestent ses deux réalisations où par deux fois il slalome entre les joueurs lot-et-garonnais. L’ancien Bayonnais a inscrit son 3e et 4e essai de la saison en 10 rencontres, le premier il l’avait inscrit à Pierre-Fabre en début de saison et c’était déjà face à Agen lord du match aller et un succès 33-30 des hommes de Mauricio Reggiardo à l'époque. Pas prévu titulaire ce dimanche, Martin Laveau a peut être gagner sa place pour les prochains matchs du CO et il risque d’avoir une nouvelle occasion de s’illustrer dès samedi à domicile face à la Section Paloise, dans un autre match à gros enjeu.

Par Vincent Franco