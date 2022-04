Quel est votre sentiment après avoir reçu l’Oscar Midi Olympique ?

C’est un pas de plus dans mon parcours exceptionnel depuis quelques mois. Mais il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin, continuer à travailler car il reste plein de bonnes choses à découvrir encore. Cet Oscar est valorisant pour moi.

Quand on est honoré comme cela avec un trophée individuel, à quoi pense-t-on en premier ?

On pense à sa famille tout d’abord, forcément. Par exemple à mes parents qui me suivent depuis que je suis tout petit, qui m’ont amené à mes premiers entrainements et qui sont venus me récupérer quelques fois très tard dans la nuit. La famille c’est très important pour moi, c’est un véritable soutien psychologique. Ensuite, on pense à nos premiers éducateurs mais aussi à nos coéquipiers, qui se battent avec nous sur le terrain.

Vous avez toujours été prédestiné à jouer talonneur ?

Pas forcément. En cadets, j’étais pilier gauche puis ensuite j’ai joué troisième ligne avant de passer talonneur et de le rester. Ma corpulence colle mieux à ce poste je pense.

C’est pour l’instant tabou d’évoquer de possibles phases finales mais le CO réalise tout de même une magnifique saison…

Pour l’instant, c’est un beau parcours effectivement, mais rien n’est fait. La course au top 6 est acharnée, il reste trois matchs et il ne faut pas griller les étapes pour remplir nos objectifs. On doit tout faire pour ne pas tout gâcher et trébucher sur la dernière marche. Faire un gros match à Biarritz pour bien préparer Perpignan qui viendra à Pierre-Fabre deux semaines plus tard.

Vous pensez déjà à la Coupe du monde 2023 ?

Disputer un Mondial, c’est un rêve de gosse. Comme elle se joue en France, il sera possible pour les familles d’aller soutenir l’équipe de France donc ça rajoute de l’excitation et de l’ambition. Bien évidemment que j’y pense et je vais tout faire pour rester dans le groupe et faire partie de cette aventure qui peut réellement être magnifique.

Il y a quelques mois, c’était un rêve pour vous d’avoir une sélection, c'est désormais chose faite. Qu’est que l’on peut vous souhaiter désormais ?

Connaître d’autres sélections par exemple. Chaque cape avec le XV de France, c’est le graal. Porter le maillot de l’équipe de France, il n’y a rien de plus beau. Alors ce que l’on peut me souhaiter, c’est jouer pour mon pays et gagner des titres avec les Bleus, surtout.