Occitanie : la grande fête du rugby !

L'Occitanie Terre de rugby n'a jamais aussi bien porté son nom : la première Région de France aux multiples et incomparables Brennus marque une fois de plus son territoire en lançant à sa façon les festivités. Lundi prochain, 17 octobre, le Casino Barrière de Toulouse (19h) sera trop à l'étroit pour accueillir tout ce qui compte d'essentiel au rugby de terroir d'Occitanie : sur scène, les ténors et les grands champions appelés à faire vibrer dans moins d'une année la France, faut-il l'espérer, dans la salle, tous les autres acteurs du terrain qui rendent cet exploit possible. Par la volonté de sa Présidente Carole Delga pour laquelle le rugby n'a plus de secret et de son sémillant Vice-président, Kamel Chibli qui arpente les bords de terrain inlassablement, l'Occitanie conforte son rôle de première de cordée au soutien de France 20023, bien conscient aussi des enjeux hors du terrain. Des enjeux qui portent la marque et la référence "Sud de France" qui viennent ainsi mettre en lumière, sur de très nombreuses filières, le savoir faire de toute une région qui entend également se positionner au premier plan touristique.

C'est si vrai, qu'avec cinq matches à Toulouse, trois camps de base en espérance avec Toulouse, Montpellier et très certainement Perpignan, la Région Occitanie et l'ensemble de ses acteurs vont offrir un vrai panel de choix aux milliers de supporters attendus, notamment les Japonais, les Néo-Zélandais et les Américains.

En rassemblant autour d'elle, les forces vives ovales d'Occitanie, la Présidente Carole Delga donne un cap et fixe à la fois les objectifs d'accueil et de résultats pour une Région qui vise l'excellence derrière ses Bleus de France !

Un XV Bleus d'Occitanie !

Ils seront entre quinze et dix- huit très certainement à représenter la France et faire partie du fameux groupe de Fabien Galthié, en septembre prochain : il y aura bien sûr, l'imposante colonne du Stade Toulousain qui a tout du meilleur club du monde aujourd'hui avec ses joueurs d'exceptions que sont les Dupont, Ntamack, Baille, Marchand, Cros, Jelonch, Ramos ( éblouissant en ce moment), Jaminet, Lebel, Mavuka, Flament, Meafou ..... stop, un peu de place pour les autres s'il vous plaît, les Montpelliérains de Philippe Saint André, si séduisants l'an passé, derrière son pack de dur à cuire avec les Willemse, Haouas mais aussi le talent avéré d'Arthur Vincent qui a déjà lancé sa folle course pour revenir d'une double opération d'un ligament croisée, un premier combat mental pour une renaissance possible au bout ! On n'oubliera jamais les Castrais, rarement cités, souvent gagnant au bout ! Ils seront là, comme d'habitude. Les Barlot, Hounkpatin et Vanverberghe visent les derniers sésames octroyés en récompense d'une belle année espérée. D'autres espèrent évidemment jouer les trouble-fêtes, car il y a toujours de belles surprises dans la liste de Fabien Galthié : on pense notamment à Dorian Aldegheri, Pierre-Louis Barassi, Léo Coly ou encore Louis Carbonel.

Certains seront présents, Ce lundi soir à Toulouse ou de fortes délégations sont attendues autour de nombreux présidents de clubs qui font l'histoire de notre rugby d'Occitanie avec ces différences et ces histoires toutes formidablement respectables dans ce monde ou seul l'égoïsme prime, il est bien de se souvenir que notre sport doit être différent et conserver son âme au plus profond : on aura donc plaisir à retrouver et écouter tous ces présidents et entraîneurs unis dans un même projet et une même Région, les Didier Lacroix, Mohed Altrad, Pierre Yves Revol, François Rivière, Alain Carré, Frédéric Calamel, Jean Claude Maillard et consorts, ces entraîneurs devenus référence que sont les Ugo Mola, Philippe Saint André, Jean-Baptiste Elissalde, Pierre-Henry Broncan, Patrick Arlettaz, Christian Labit et David Gérard. Bref, la grande famille va commencer à porter son vrai nom et par les temps qui courent, à un an du plus bel événement rugby qui puisse être, c'est déjà une belle promesse !

Par Philippe OUSTRIC