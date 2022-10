Qui arrêtera Valence-Romans ? Pour l'instant, personne n'a la réponse. Néanmoins, les Niçois ont bien failli créer la surprise de cette sixième journée dans la Drôme. Grâce un essai en fin de match, les Azuréens ont tout de même ramené un point de bonus défensif de leur périlleux déplacement. Sur le podium, on retrouve ensuite Dax et Bourg-en-Bresse. Les Dacquois impressionnent toujours autant et sont allés s'imposer avec le bonus offensif à Suresnes. Les Bressans se sont eux facilement défaits de Hyères-Carqueiranne.

Dans le choc de cette sixième journée, Albi a frappé fort. Les Tarnais ont laissé sur le carreau le CSBJ, qui encaisse son deuxième revers consécutif après avoir débuté par quatre victoires. Dans une rencontre plaisante et engagée, le SCA a pris le dessus sur les Isérois pour s'installer sur la quatrième place.

En fond de tableau, Rennes et Cognac-Saint-Jean-d'Angély s'enfoncent. Les Rennais ont subi la loi de Chambéry tandis que les Cognaco-Angériens n'ont pas existé sur leur terrain face à Blagnac. Le REC et l'UCS sont les deux seules formations à ne toujours pas avoir gagné le moindre match cette saison.

L'ensemble des résultats de cette 6ème journée :

Bourg-en-Bresse - Hyères-Carqueiranne : 31-11

Tarbes - Narbonne : 23-10

Valence-Romans - Nice : 26-23

Albi - Bourgoin-Jallieu : 27-16

Suresnes - Dax : 16-31

Chambéry - Rennes : 30-15

Union Cognac Saint-Jean - Blagnac : 13-32

Le programme de la septième journée :

Narbonne - Bourg-en-Bresse : samedi à 18h30

Nice - Tarbes : samedi à 18h

Bourgoin-Jallieu - Valence-Romans : samedi à 18h30

Suresnes - Albi : samedi à 18h

Rennes - Cognac-Saint-Jean-d'Angély : samedi à 18h

Dax - Blagnac : samedi à 19h

Hyères-Carqueiranne - Chambéry : dimanche à 15h