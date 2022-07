Après une fin de saison compliquée, avec une relégation et des incertitudes sur l’avenir du club, Julien Seron et ses hommes peuvent enfin souffler et repartir de l’avant, en présence de Xavier Marco qui reprend peu à peu les rênes de la présidence. S’il y avait encore des doutes il n’y a pas si longtemps, le staff du Racing Club Narbonnais restera bien le même pour cette nouvelle saison en Nationale. Julien Seron sera aux commandes, Brice Mach en charge des avants et Sébastien Logerot en charge des arrières et plus précisément de la défense.

Nationale - Julien Seron (Narbonne)Icon Sport

Du côté des joueurs les derniers départs (24 au total) se sont effectués au cours de ces dernières semaines et ont donc laissé la place aux quelques nouvelles recrues : Thibault Santoro (arrière, en provenance de Blagnac), Gauthier Wolf (centre, en provenance du Stade français), Morgan Maga (deuxième ligne, en provenance de l'ASM), Sébastien Giorgis (ailier, en provenance de Gruissan) et Thibault Clauzade (troisième ligne, en provenance de Auch). C’est donc un groupe d’une trentaine de joueurs qui a repris les entraînements la semaine passée.

"Je suis plutôt content de l’investissement des joueurs depuis la reprise des entraînements. L’état d’esprit en général est plus apaisé après l’intersaison qui a été… un peu agitée. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs que nous avons choisis pour qu’ils adhèrent le plus vite possible au projet. Nous repartons sur de bonnes bases", expliquait Julien Seron. L’objectif sera donc de trouver la bonne formule pour former un tout qui fait sens entre les cadres de cette équipe, les jeunes pousses du RCN qui auront eux aussi leurs rôles à jouer et les recrues qui apporteront un nouveau souffle à une équipe tout de même blessée par la relégation.

Un recrutement toujours en cours

Si les Orange et Noir ont commencé à étoffer leur effectif, le manager audois reste toujours à la recherche de nouvelles recrues : "Nous avons encore du temps pour recruter (30 septembre NDRL) et nous aimerions nous renforcer au poste d’ouvreur, à l’arrière mais aussi eu niveau des troisièmes lignes et sans doute au centre. Nous travaillons pour que l’effectif soit au complet le plus vite possible pour démarrer correctement notre saison". Effectivement, pour l’heure, le RCN n’a pas encore de demi d’ouverture de formation au sein de son effectif puisque Boris Goutard, Lucas Meret, Joris Pialot et Jason Robertson n’évolueront plus sous les couleurs narbonnaises la saison prochaine. C’est donc principalement sur les lignes arrières que le RCN attend du renfort.

Pro D2 - Narbonne - Boris Goutard s'est engagé avec PerpignanMidi Olympique

En attendant les futures recrues, le RC Narbonnais se prépare dans les règles de l’art et bien décidé à faire de cette nouvelle saison une satisfaction en laissant peu à peu s’effacer les regrets de cet échec en Pro D2. Pour se remettre dans le bain, les Narbonnais joueront deux matchs amicaux dans leur antre, Montauban (Pro D2) le 5 août ainsi que Nîmes (Nationale 2) le 19 août.