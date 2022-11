Momentum, offrez-vous des grands moments de sport en NFT

Qui aurait cru possible d'acheter un moment d'histoire et d'en être le propriétaire ? Une chose est sûre Luc Dayan et Antoine Kombouaré, deux des quatres fondateurs de "Momentum", ont tout fait pour que cette possibilité existe. L'ancien joueur du PSG a d'ailleurs un des ses moments historiques personnel sous forme de NFT : son coup de tête victorieux avec le Paris-Saint-Germain en 1993 qui offrira la victoire au club parisien contre le Réal Madrid. D'autres faits historiques sont évidemment mis aux enchères, à l'exemple d'un moment plus proche de nous, amateurs de rugby : l'essai refusé à Abdelatif Benazzi lors de la finale de la coupe du Monde 1995 en Afrique du Sud.

Vidéo - Momentum NFT x Abdelatif Benazzi, version Or 00:16

Le site Momentum explique donc tout le contexte qui fait la grande beauté de ce moment gravé à jamais : "Le 17 Juin 1995, Abdelatif Benazzi, capitaine de l’équipe de France de Rugby, a vécu un « moment » unique de l’histoire du monde sportif et politique. Lors d’une demi-finale jouée sous des trombes d’eau, il marqua un essai, qui, s’il n’avait pas été refusé par l’arbitre de la rencontre, aurait changé le résultat de la Coupe du Monde de Rugby, la troisième du nom. Immortalisée par le film « Invictus », cette compétition organisée par et « pour » l’Afrique du Sud, devait symboliser l’union d’une nation enfin apaisée, selon la vision de son nouveau président, Nelson Mandela. La victoire de l’équipe multiraciale des Springboks sera la concrétisation de cette vision, , d’un pays « arc-en ciel », où toutes les races devaient enfin cohabiter après des siècles d’apartheid. Abdelatif Benazzi choisit de ne pas contester la décision de l’arbitre et, contre toute attente, de reconnaitre que l’essai, marqué à la 51 ème seconde de la 79 ème minute, n’était pas valide. Il permit ainsi à la nation sud-africaine de ne pas douter de la légitimité de sa victoire et de mobiliser l’attention des médias du monde entier sur ce qui avait vraiment de l’importance ce jour-là. Quelques semaines plus tard, il reçut une émouvante lettre de remerciements du Président Sud-Africain"

Dès le 11 février prochain, les enchères débuteront avec la possibilité de vous procurer l'une des 1000 NFT Momentum x Abdelatif Benazzi. Si vous achetez votre NFT Momentum, vous ferez parti d'une des 1000 personnes prorpriétaires de cet objet unique au monde.