Pour combler l'absence de Martin Duhau, qui va se faire opérer du tendon rotulien et qui manquera entre trois et quatre mois de compétition, l'Aviron Bayonnais a fait appel à Martin Bogado (24 ans). L'international argentin va offrir à Grégory Patat une nouvelle solution derrière. Ancien joueur de rugby à VII, celui qui évoluait chez les Jaguares XV la saison dernière était cet été titulaire avec l'Argentine face à la Géorgie et le Portugal. Dans un premier temps joker médical d'Arthur Duhau, Bogado pourrait poursuivre l'aventure avec Bayonne si jamais l'aventure venait à être concluante.

L'ouvreur international de La Rochelle Antoine Hastoy, blessé dimanche à Clermont, souffre d'une entorse de la cheville gauche qui devrait le tenir éloigné des terrains environ quatre semaines, a annoncé jeudi l'entraîneur maritime Donnacha Ryan. La blessure d'Hastoy, qui avait quitté ses partenaires dès la 6e minute au stade Michelin, est une mauvaise nouvelle pour le staff jaune et noir déjà privé à l'ouverture de Pierre Popelin (pubalgie) et Jules Le Bail, et pour le XV de France, à un peu plus d'un mois de la tournée de novembre.

Top 14 - Antoine Hastoy (La Rochelle)Icon Sport

Selon les informations de L'Equipe, le demi d'ouverture du Stade français Joris Segonds sera indisponible entre 4 et 6 semaines. Blessé à l'entrainement la semaine dernière, le numéro 10 avait déjà manqué le déplacement à Lyon.

On apprend ce jeudi du compte officiel du United Rugby Championship la sanction qui vient de tomber sur Bundee Aki. Pour son carton rouge écopé contre les Stormers samedi dernier, le centre international (32 ans, 40 sélections) est suspendu pendant huit semaines. Il ratera ainsi les cinq prochaines journées d’URC et potentiellement l’intégralité de la tournée d’automne.

L’action avait provoqué une vive émotion. Lors de la victoire néo-zélandaise à Melbourne (37-39), Quinn Tupaea, engagé dans un ruck, se voyait déblayer sur le côté par Darcy Swain, ce qui provoquait une torsion de sa jambe gauche. Alors que son absence était estimée à trois mois, elle sera bien plus longue due à "des dommages plus graves" au ligament croisé antérieur.