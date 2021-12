Les XV de France honorés, Miquel va quitter Toulouse...Ce qu'il ne fallait pas manquer ce lundi !

Le XV de France remporte les prix des plus beaux essais de l'année

Les Bleu(e)s sont mis à l'honneur par World Rugby. Ce lundi étaient décernés les prix des plus beaux essais de l'année. Surprise : c'est l'équipe de France qui a raflé la mise par deux fois. Chez les hommes, c'est la réalisation de Damian Penaud face à l'Écosse qui est mise à l'honneur tandis que chez les femmes c'est l'essai d'Émilie Boulard face au pays de Galles.

Les deux essais en vidéo :

Miquel vers Bordeaux-Bègles...

Selon les informations de Midi Olympique, Antoine Miquel (27 ans) ne portera plus les couleurs de Toulouse la saison prochaine, malgré une offre de prolongation de contrat transmise par le club stadiste. En effet, le solide numéro 8 des Rouge et Noir va prendre la direction de Bordeaux-Bègles l’été prochain.

L’ancien Agenais, qui a porté à trente-cinq reprises les couleurs toulousaines depuis juillet 2019, et l’UBB, en quête d’un successeur à Louis Picamoles, ont trouvé un accord. Confronté à la concurrence de Jelonch et Tolofua, Miquel cherchera à gagner du temps de jeu en Gironde.

...qui convoite Vili et Falatea

Cherchant à se renforcer pour la saison prochaine, l'Union Bordeaux-Bègles a ciblé deux jeunes joueurs de Clermont. Le club girondin s’intéresse en effet de près au centre Tani Vili (21 ans), qui remplacerait UJ Seuteni, en partance pour La Rochelle. Le pilier droit clermontois Sipili Falatea (24 ans, 2 sélections) est également sur les tablettes.

Les deux joueurs de l'ASM sont en fin de contrat en juin 2022. Notons que le droitier est également suivi par Toulouse, qui pourrait perdre Paulo Tafili, démarché par le Racing 92 et Toulon.

Tani Vili (Clermont) devrait faire ses premiers pas avec le XV de France en AustralieIcon Sport

Bayonne verrait d'un bon oeil l'arrivée de Nariashvili

Bien que faisant partie des joueurs emblématiques du MHR, club dans lequel il évolue depuis 2011, le pilier géorgien Mikheil Nariashvili ne devrait plus défendre les couleurs du club héraultais la saison prochaine. En effet, le gaucher aux 66 sélections avec les Lelos intéresse fortement Bayonne et son futur manager Grégory Patat, qui s’arme en prévision d’une possible remontée.

Selon nos informations, le club basque aurait déjà rencontré le joueur qui, à seulement 31 ans, souhaiterait également retrouver du temps de jeu.

Cane prolonge avec la fédération néo-zélandaise

Désigné capitaine des All Blacks depuis le retraite de Kieran Read, le troisième ligne Sam Cane (29 ans, 77 sélections) vient de prolonger son contrat avec la fédération néo-zélandaise jusqu'en 2025. Tout comme Ardie Savea, le joueur des Chiefs de Waikato pourra s'offrir une année sabatique en 2024.