Les Wasps au bord du gouffre, Berjon proche de prolonger... Voici les 5 infos de ce mercredi

Les affaires ne s'arrangent pas pour les Wasps. En grande difficulté financière depuis de longues semaines, le club de Coventry a déclaré forfait pour sa rencontre face à Exeter. Un nouvel évènement dramatique pour le rugby anglais.

Le club anglais de rugby des Wasps a annoncé mercredi qu'il déclarait forfait pour le match de championnat de samedi contre Exeter et qu'il allait être "probablement placé en redressement judiciaire dans les jours qui viennent". En dépit des négociations en cours pour trouver un repreneur, "il est maintenant clair que nous n'aurons pas assez de temps pour trouver une solution viable et il est donc probable que nous seront placés en administration judiciaire dans les jours qui viennent", écrit le club installé à Coventry dans un communiqué sur son site internet.

Le trois-quarts centre de 25 ans, touché aux adducteurs, va être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Remplaçant lors des matchs face au Racing, Paris et l’Union Bordeaux Bègles, Yan Lestrade a manqué les deux dernières rencontres de l’Aviron bayonnais. Pour cause, il a récemment été victime d’une désinsertion complète des adducteurs. Opéré la semaine dernière, le trois-quarts centre va manquer, au minimum, entre deux et trois mois de compétition.

L'UBB devra se priver de son pilier gauche Ugo Boniface. Il s'est fait opéré d'un ménisque ce mercredi, séquelle d'une blessure contractée la saison passée à Bayonne. Âgé de 24 ans, l'ancien joueur de l'Aviron sera éloigné des terrains entre deux et trois mois.

Le jeune demi de mêlée Thomas Berjon en fin de contrat à l'issue de la saison devrait poursuivre l'aventure avec les maritimes. Une bonne nouvelle à venir pour les supporters Rochelais. Thomas Berjon jeune demi de mêlée de 24 ans libre cet été, devrait selon les informations de RMC Sport, prolonger son contrat de deux saisons avec le champion d'Europe en titre.

Enfant du club passé par les catégories de jeunes avant de découvrir le groupe professionnel lors de la saison 2018. Il cumule depuis deux saisons les feuilles de matchs étant même titulaire lors de la finale de Coupe d'Europe remportée contre le Leinster, à Marseille l'an passé.

L’entraînement de mardi a montré que peu de changements étaient à attendre dans le XV de départ qui affrontera l’Angleterre samedi soir à 20 heures (9h du matin heure française) à Whangarei. La talonneuse Agathe Sochat devrait être titulaire, mais peut-être pas l’habituelle capitaine Gaëlle Hermet.

as de bouleversement à prévoir dans le XV de départ qui affrontera les Red Roses samedi soir à Whangarei. Tel fut l’enseignement principal de l’entraînement à haute intensité de mardi, et qui fut par ailleurs délocalisé sur un stade à une demi-heure de Whangarei. Durant toute la matinée, on a pu voir évoluer les Tricolores sur les divers ateliers, avant de se livrer à des oppositions féroces, en prévision du défi que vont leur proposer les Anglaises, premières au classement World Rugby.