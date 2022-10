Remplaçant lors des matchs face au Racing, Paris et l’Union Bordeaux Bègles, Yan Lestrade a manqué les deux dernières rencontres de l’Aviron bayonnais. Pour cause, il a récemment été victime d’une désinsertion complète des adducteurs. Opéré la semaine dernière, le trois-quarts centre va manquer, au minimum, entre deux et trois mois de compétition.

Tatafu forfait à Castres

Par ailleurs, le club basque sera également privé de Tevita Tatafu pour le voyage à Castres (samedi, 17h). Le pilier droit, utilisé à trois reprises par Grégory Patat cette saison (deux titularisations), est sorti commotionné dimanche lors de la rencontre opposant les espoirs bayonnais au Racing 92. Il ne s’est pas entraîné en ce début de semaine et va devoir observer quelques jours de repos.