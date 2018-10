Les Wallabies finissent bien, bagarre générale en Pro D2... Les 5 infos du week-end

Un chef d'oeuvre pour conclure le Four Nations

On disait les Australiens enterrés, et pourtant ils nous auront peut-être fait mentir. Menés de 24 points à la pause par des Argentins déchaînés. Les coéquipiers de Kurtley Beale ont livré une seconde période d'anthologie , remportée 38 à 3, pour finalement s'imposer 45 à 34; Cette victoire est le plus gros come-back de l'histoire du rugby Australien.

Les Bleus en stage en Espagne et en Corse ?

Afin de préparer au mieux la Coupe du Monde au Japon du 20 septembre au 2 novembre, l'équipe de France alternera entre Marcoussis et des stages délocalisés notamment en Espagne, en Corse et à Nice. Rappelons que dans le cadre de la prochaine tournée de novembre, les Bleus affronteront l'Afrique du Sud, l'Argentine et les Fidji.

Montpellier : Déluge de blessures

Privés juste avant son match remporté face à Toulon de leur ailier Nemani Nadolo, les Montpelliérains ont payé les pots cassés cet après-midi. Timoci Nagusa, son remplçant juste avant la pause ? Claquage. Le pire restera la probable fin de saison de leur maître à jouer Johan Goosen, qui a vu sa cheville être prise en porte à faux. Le joueur est sorti sur civière. Dure semaine à prévoir pour l'infirmerie héraultaise.

Top 14 - Sortie de Johan Goosen (Montpellier) après son essai contre ToulonIcon Sport

Exploit de Gloucester sur le terrain des Wasps, le Leinster remporte un bras de fer

C'est un petit événement au Ricoh Stadium. Pour le retour de Danny Cipriani dans son ancien stade, Gloucester est venue donner une petite leçon aux Wasps (21- 35) grâce notamment à son fantasque ouvreur. Le Leinster quant à lui s'est défait du Munster dans une rencontre à couteaux tirés 30 - 22.

Les Coujous se sortent du piège

Dans un duel qui mine de rien comptait pour le fauteuil de dauphin de Pro D2, Brive a pris le meilleur sur Soyaux-Angoulême 31 à 18. Cette rencontre a d'abord été marqué par l'expulsion de la nouvelle recrue briviste Stuart Olding. Puis la partie a légèrement dérapé lorsque Galala et Boundjema furent expulsés à leur tour pour des brutalités.