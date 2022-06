Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l'EPCR a officialisé ce jeudi 2 juin l'inclusion des clubs sud-africains à la Champions Cup et Challenge Cup à partir de la saison prochaine. Les Stormers, les Bulls, les Sharks et les Lions, qualifiés à partir de l’United Rugby Championship intégreront les compétitions. Surprise, les Cheetahs ont été invités à disputer la Challenge Cup. Dominic McKay, Président de l’EPCR, est heureux de ce changement : "Nous sommes ravis de confirmer que les clubs sud-africains de l’URC feront partie de nos tournois élargis à partir du début de la saison prochaine ".

Le Stade toulousain ne pourra pas compter sur son pilier néo-zélandais de sitôt. Exclu pour une charge dangereuse à l'épaule face à Brive lors de la dernière journée, Charlie Faumuina (35 ans) est suspendu trois semaines pour "jeu dangeureux dans le cadre d'un ruck". De ce fait, le champion du Monde ne sera requalifié qu'en cas de finale pour le club haut-garonnais. Pour le suppléer, les Toulousains pourront compter sur Paulo Tafili, Paul Mallez voire même David Ainu'u, touché en Champions Cup mais de retour plus vite que prévu à l'entraînement.

A son procès à Paris pour le tabassage d'un ancien ami en 2015, le militant d'ultradroite Loïk Le Priol, mis en cause en mars dernier dans le meurtre du rugbyman argentin Federico Martin Aramburu, a cherché à faire profil bas, reconnaissant les coups mais niant la préméditation. Aujourd'hui âgé de 27 ans, Loïk Le Priol est jugé avec quatre autres personnes pour des "violences aggravées" commises en réunion, sous la menace d'une arme et avec préméditation à l'encontre d'Edouard K., qui dirigeait le groupuscule d'extrême droite Gud entre 2010 et 2012. Le tribunal rendra sa décision le 29 juin.

La Fédération néo-zélandaise a approuvé ce jeudi 2 juin un accord avec Silver Lake, un fonds d'investissement américain, à propos des droits commerciaux des All Blacks. Voté à 89 contre un, cet accord prévoit un investissement de 122 millions d'euros de l'investisseur californien.

L’ancien troisième ligne des Wallabies, David Pocock (34 ans, 83 sélections), vient de remporter une nouvelle victoire mais, cette fois-ci, en dehors des terrains de rugby. En effet, il vient d’être élu au Sénat, la deuxième assemblée législative du système bicaméral Australien. Pocock se présentait comme indépendant devant les électeurs de la capitale fédérale australienne de Canberra (ACT) . Après un décompte tortueux, a remporté l’un des deux sièges de sénateurs représentant ce territoire.